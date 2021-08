Nordwand-Erstbesteigung vor 90 Jahren – Die Bezwinger des Matterhorns Jahrelang scheiterten Bergsteiger an der Nordwand des Matterhorns. Am 1. August 1931 gelang es schliesslich einem Brüderpaar erstmals. Die Geschichte ihres Triumphs, der sogar Olympia-Gold einbrachte. Wolfgang Görl

Das Matterhorn wurde schon 1865 bezwungen, die Route über die Nordwand, hier halb im Schatten, schaffte bis 1931 aber niemand. Dann gelang es einem deutschen Brüderpaar am Schweizer Nationalfeiertag. Foto: LMD

Es ist eine klare Vollmondnacht, als die Brüder Franz und Toni Schmid am 31. Juli 1931 nach wenigen Stunden unruhigen Schlafs aufbrechen, um die Nordwand des Matterhorns zu erklimmen. Ihr Zelt hatten sie auf der Stafelalp oberhalb von Zermatt aufgeschlagen, die Rucksäcke sind gepackt mit Steigeisen, Karabinern, Eis- und Felshaken, etwas Proviant und zwei 40-Meter-Seilen. Noch in mondheller Nacht marschieren sie über den Matterhorngletscher zu einem steilen Eisfeld, das in die fast senkrechte schwarze Felswand führt. Als der Morgen dämmert, steigen sie ein. Geröll, Eisstücke, Felstrümmer prasseln herab, so als würde sich der Berg gegen die Eindringlinge wehren.