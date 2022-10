Samstag Extra – «Die Bierproduktion ist vielfältiger und lokaler geworden» Oktober ist Bierfestzeit. Die Menschen stürmen Wiesn und Zelt. Bierbrauer John Hiltebrand über dieses Phänomen, Früchte im Bier und alkoholfreien Biergenuss. Daniela Schenker

Oktoberfeste, wie hier auf dem Zürcher Bauschänzli, sind wahre Publikumsmagnete. Foto: Sabina Bobst

Ihre Brauerei organisiert bayrische Wochen, überall finden Oktoberfeste statt. Wie erklären Sie sich den Run auf den bierseligen Münchner Brauch in der Region? Das Oktoberfest in München ist sehr beliebt und weitum bekannt. Es ist aber meistens einfacher, mit Freunden eine lokale Festivität zu besuchen. Sicher sprechen auch die farbenfrohen bayerischen Traditionen viele Leute an. Sich verkleiden und Bier im Litermass trinken? Wer kann da schon widerstehen?

Ihr bestes persönliches Oktoberfest-Erlebnis? Das Oktoberfest in München. Die ganze Aufmachung ist sehr eindrücklich, aber es hat mir zu viele Leute. Auch ich bevorzuge kleinere, lokale Feste mit Freunden. Am liebsten bin ich an die Oktoberfeste im Bülacher Sandhüsli gegangen. Die waren super organisiert und immer eine Riesengaudi.

John Hiltebrand Infos einblenden John Hiltebrand führt die St.-Laurentius-Brauerei in Bülach. Foto: Foto Francisco Carrascosa

Überhaupt erlebt Bier seit ein paar Jahren einen wahren Boom. Wie lässt sich dieser erklären? Die Bierproduktion in der Schweiz ist nach dem Fall des Bierkartells wieder vielfältiger und lokaler geworden. Die Leute mögen lokale Produkte und besonders mit einer lokalen Brauerei identifiziert man sich auch gern. Dazu kommt eine Craft-Beer-Welle aus dem englischsprachigen Raum, die mit einer riesigen Auswahl an neuen und wiederbelebten Bierstilen das Angebot sehr aufregend macht.

Heute lässt sich Bier mit einem Home-Brew-Kit zu Hause herstellen. Was braucht es, damit ein Bier wirklich gut wird? Die Bierherstellung ist ein komplexer Ablauf, der viele mikrobiologische Vorgänge umfasst. Um ein gutes Bier herstellen zu können, muss man vieles wissen und beachten. Es braucht verschiedenes und meistens teures Equipment. Personen, die zu Hause brauen, würde ich empfehlen, sich mit der korrekten Reinigung und der Desinfektion des Home-Brew-Kits auseinanderzusetzen. Wenn das stimmt, kommt das Bier immer irgendwie gut.

«Auch bei alkoholfreien Bieren kann man sehr vielseitig und kreativ sein.» John Hiltebrand, Bierbrauer

Mittlerweile gibt es zahlreiche fantasievolle Biersorten mit allen möglichen Geschmacksrichtungen. Was ist davon zu halten? Das ist super. Genau darum geht es bei Craft-Bier, nämlich um Vielfältigkeit. Bei St. Laurentius Craft Beer haben wir jederzeit mindestens zwölf Sorten im Offenausschank und noch mehr zum Erwerb in diversen Behältnissen. So stellen wir sicher, dass es unserer lokalen Kundschaft und uns selber nicht langweilig wird. Auch machen wir so das Produkt Bier einem breiteren Publikum zugänglich. Viele Frauen stehen nicht auf Lagerbier, lieben es aber, moderne Sauerbiere mit Himbeeren, Brombeeren oder Vanille auszuprobieren.

Alkoholfreies Bier ist im Aufwind? Was sagt der Bierbrauer dazu? Das ist für uns absolut okay. Auch bei alkoholfreien Bieren kann man sehr vielseitig und kreativ sein. Meistens ist der Aufwand in der Produktion jedoch höher als bei anderen Bieren, vor allem in kleinen Brauereien, die meistens mit weniger Ausrüstung auskommen müssen. Das macht es etwas schwierig, die Produkte gewinnbringend auf den Markt zu bringen. In unserer Brauerei sind wir sehr motiviert, unser alkoholfreies Angebot auszubauen.

Was ist beim Genuss von Bier wichtig? Bei der heutigen Auswahl an Braustilen aus dem In- und Ausland ist die Wahl der Sorte sicher wichtig. Als Bierkenner bewegt man sich meistens in den Bereichen, die man gern hat. Neulingen würde ich empfehlen, alles einmal zu probieren. Temperatur und Glas sind auch wichtig. Brauereien und Bierenthusiasten können einen da gut beraten.

Was geht beim Biertrinken gar nicht? Eine unverhältnismässige Konsumation ist immer ungesund.

Verraten Sie uns Ihr persönliches Lieblingsbier? Ich mag fast alle Bierstile. Wenn ich aber wählen muss, entscheide ich mich für Indian Pale Ale, da bei diesem Stil die Aromapalette von Hopfen am vielfältigsten ist.

Daniela Schenker

