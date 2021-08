Interview mit Khaled Hosseini über Afghanistan - «Die Bilder vom Flughafen überstrahlen viele weitere Katastrophen»

«Wir wissen nicht, was letztlich ihr Schicksal sein wird»: US-Soldat mit afghanischem Baby am Flughafen von Kabul.

Herr Hosseini, Ihre letzte Veröffentlichung war vom Schicksal des 2015 ertrunkenen syrischen Buben Alan Kurdi inspiriert. Schauen Sie bereits mit dem Blick eines Schriftstellers auf die Geschehnisse am Flughafen Kabul?

Nein, ich schaffe es noch nicht einmal, die Bilder zu verdauen, die von dort kommen. Ich bin damit ausgelastet zu verfolgen, was in Kabul geschieht, versuche, irgendwie zu verstehen. Alles geschieht so schnell, überwältigt mich. Meine Gedanken sind bei Kollegen, Freunden, Verwandten – viele von ihnen sind in Kabul und versuchen, der chaotischen Situation irgendwie zu entfliehen. Wir wissen nicht, was letztlich ihr Schicksal sein wird. An alles Weitergehende habe ich bislang kaum Gedanken verschwendet.