Macht sich Gedanken über eine langjährige Freundin: Autorin Claudia Schumacher. Foto: Roman Raacke

«Wenn ich mal glücklich bin», beschwert sich eine langjährige Freundin über ihren Freund und ihre Kinder, «dann muss ich denen keine halbe Stunde geben: Sofort zieht mich wieder jemand mit seinem Scheiss komplett runter!» Das sei so schlimm, dass sie sich bereits überlege, einfach keinem mehr in der Familie zu verraten, wenn sie mal glücklich sei. Was in letzter Zeit «wirklich selten genug» vorkomme. Vielleicht müsse sie in Zukunft zum Lachen in den Keller gehen.