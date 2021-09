Abstimmung in Bülach – Die Bodeninitiative reisst politische Gräben auf Die Befürworter wollen Land für künftige Generationen sichern, die Gegner fürchten eine Entmachtung des Stimmbürgers. Die Bülacher Bodeninitiative ist heiss umstritten. Daniela Schenker

Das Grundstück Hagenbuchen im Süden Bülachs gehört heute noch der Stadt. Foto: Francisco Carrascosa

«Bülachs Land in Bülachs Hand»: Der Boden, der heute den Bülacherinnen und Bülachern gehört, soll ihnen auch morgen gehören. Mit diesem Slogan wirbt das Bülacher Initiativkomitee für seine Bodeninitiative, über die am 26. September abgestimmt wird. Für das Begehren «Boden für die kommenden Generationen» wurden 380 gültige Unterschriften gesammelt. Mittlerweile hat sich ein Gegenkomitee formiert, dem vor allem Mitglieder von SVP und FDP angehören. Die Initianten kommen aus den Reihen der Grünen, der SP und der EVP.

Was fordert die Initiative?

Die Gemeindeordnung der Stadt Bülach soll so geändert werden, dass Grundstücke im Besitze der Stadt nur noch in festgelegten Ausnahmefällen verkauft werden können beziehungsweise bei einem Verkauf vorgängig ein Ersatzkauf getätigt werden muss. Die Stadt kann das Land selber nutzen – oder es Dritten für eine bestimmte Zeit zur Verfügung stellen: leihweise, in Miete oder Pacht oder im Baurecht. Abgesehen von definierten Ausnahmefällen sollen Beschlüsse für Landverkäufe nur mit einer Zweidrittelmehrheit des Stadtparlaments gefällt werden können. Dank dieser Regelung blieben gemäss Initiativkomitee Verkäufe, die allgemein und langfristig als sinnvoll erachtet werden, weiterhin möglich.