Kopf des Tages – Die Braut des Teufels Sie schrieb radikal ehrliche Bekenntnisliteratur, liebte Frauen und galt als intelligenteste Frau Amerikas. Jetzt ist Mary McLanes berühmtestes Buch auf Deutsch erschienen. Michèle Binswanger

Sie haderte mit ihrer Rolle als Frau in der amerikanischen Provinz, sie schuf sich ein neues Leben, befreit und in der Grossstadt: Mary McLane . Foto: PD

Sie lebte in einem kleinen Bergbaustädtchen, irgendwo in Montana in den USA und malte sich aus, wie es wäre, den Teufel zu heiraten. In der Vorstellung der 19-Jährigen wäre das etwa drei Tage lang lustig, bevor sie sich zu langweilen begänne. Denn Mary McLane langweilte sich schnell und in der amerikanischen Provinz konnte man mit ihren hochfliegenden Fantasien wenig anfangen. Und nicht nur wollte sie den Teufel heiraten, sie hielt sich auch für ein Genie in einem ansonsten erbärmlichen Umfeld.