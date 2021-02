Streit um angeblichen Putin-Palast – Die Bundesanwaltschaft wird als Kronzeugin des Kreml genannt Die russische Propaganda bringt ein eingestelltes Strafverfahren in der Schweiz als Beweis, dass Wladimir Putin nie einen Palast besessen habe. Tatsächlich ist der Abschlussbericht aus Bern voller Kritik an der russischen Justiz. Bernhard Odehnal

Mit einer Drohne liess Alexei Nawalny den Palast an der Schwarzmeerküste filmen. Ein Schweizer Dokument soll angeblich beweisen, dass Präsident Putin mit dem Anwesen nichts zu tun habe. Video: Tamedia

Ein Palast mit eigenem Kino und Pool, ringsum riesige Ländereien. So beschreibt Russlands Regimekritiker Alexei Nawalny in einer Dokumentation, die er kurz vor seiner Verhaftung auf Youtube stellte, den angeblichen Privatbesitz von Präsident Wladimir Putin am Schwarzen Meer. Das Video wurde mehr als 110 Millionen Mal aufgerufen. Der Präsident dementierte persönlich: Er habe mit dem Anwesen nichts zu tun.

Weil das offenbar nicht genügte, trat am Sonntag Putins inoffizieller Chefpropagandist zur Verteidigung an: Der bekannte TV-Moderator Dmitri Kiseljow, der auf der Sanktionsliste der EU steht, erklärte im russischen Staatsfernsehen in seiner Sendung «Nachrichten der Woche», dass der Palast an der Schwarzmeerküste «niemals dem Präsidenten Russlands oder seiner Familie gehörte oder gehört». Als Kronzeugin für seine Behauptung nennt Kiseljow die Schweizer Bundesanwaltschaft. Obwohl diese «gewissenhaft und professionell» arbeite, so der russische TV-Star, habe sie keine Hinweise «auf Korruption der russischen Führung» feststellen können.