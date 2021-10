Ticker zum Bundesrat «extra muros» – Die Bundesräte treffen sich in Luzern – ihre Kritiker auch

Bundesrat entscheidet in Luzern über Impfoffensive

Zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie fällt der Bundesrat seine Corona-Entscheide ausserhalb des Bundeshauses. Heute Mittwoch hält er seine wöchentliche Regierungssitzung ab 9 Uhr in Luzern ab. Im Anschluss lädt er die Bevölkerung zu einem Apéro ein. Dieser findet ab zirka 12.30 Uhr im Verkehrshaus statt; für den Zutritt ist ein gültiges Covid-Zertifikat erforderlich.

Doch auch Massnahmenkritiker wollen nach Luzern kommen. In den sozialen Medien rufen Unbekannte zu einer unbewilligten Demonstration direkt neben dem Verkehrshaus auf - unter dem Motto «Luzern sagt Nein zu Zertifikat & Dauerwelle».

Tatsächlich wird der Bundesrat an dieser sogenannten «Extra muros»-Sitzung auch neue Corona-Entscheide fällen. Konkret soll er die Massnahmen zur geplanten Impfoffensive definitiv verabschieden, die er am 1. Oktober in eine Konsultation geschickt hat.

Teile dieser Impfoffensive stossen jedoch auf starken Widerstand bei den Kantonen - daher ist derzeit offen, ob der Bundesrat sie wie geplant beschliessen wird. Über seinen Entscheide informieren wird der Bundesrat voraussichtlich erst am Mittwochnachmittag nach seiner Rückkehr nach Bern im Rahmen einer Medienkonferenz.

Zuletzt 2019 im Kanton Zürich

Extra-muros-Sitzungen führt die Landesregierung seit 2010 regelmässig durch, in der Regel mindestens einmal pro Jahr. Der Bundesrat wolle damit «seine grosse Verbundenheit mit den verschiedenen Regionen unseres Landes zum Ausdruck bringen», schreibt die Bundeskanzlei in einer Mitteilung. Die letzte derartige Sitzung fand 2019 im Kanton Zürich statt, 2020 fiel sie wegen der Pandemie aus.

Extra muros: Der Bundesrat mit Simonetta Sommaruga, Guy Parmelin und Alain Berset 2019 im Hof des Schweizerischen Landesmuseums in Zürich. Foto: Keystone

Ein Apéro mit der Bevölkerung gehört bei diesen Regierungsausflügen zum fixen Programm. In der Regel finden diese Anlässe in entspannter Atmosphäre und mit bloss minimalen Sicherheitsaufgebot statt. Angesichts der momentan teilweise aggressiven Stimmung in der Bevölkerung ist in Luzern aber mit einem bedeutenden Sicherheitsaufgebot zu rechnen.

Schon ihr letztes Bundesrats-Reisli am 1. Juli konnte die Landesregierung nur unter starkem Polizeischutz durchführen. (hä/cas)