Oh nein, keinesfalls! Sie hätten die Verfassung zwar perfekt und verständlich vorgetragen, aber das wäre ein Verrat an meiner ursprünglichen Idee gewesen.

Die Bundesverfassung als Klammer, die uns alle zusammenhält?

Ja, seit der Pandemie – aber auch jetzt, im Zusammenhang mit den Flüchtlingen – offenbaren sich tiefe Gräben in unserer Gesellschaft. Dem will ich entgegenwirken. Ich will den Verfassungstext und damit das, was uns seit Generationen verbindet, erlebbar machen.