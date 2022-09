Unihockey: Auftakt in der NLB – Die Chilis haben ihr Profil geschärft Mit einem Chefcoach, der in der Kabine auch mal mit einem Kopfsalat auftaucht, und neuer Chilischote im Logo will Rümlang-Regensdorf in dieser NLB-Saison mehr als Beigemüse sein. Marisa Kuny

Das «Hot» im Namen ist Geschichte: In Rümlang jubeln ab dieser Saison die «Chilis». Foto: André Düsel

Mit Kuchen essen allein war es zum runden Geburtstag nicht getan. Vielmehr nahmen die Hot Chilis Rümlang-Regensdorf die 20 Kerzen auf der Torte zum Anlass für eine längst angebrachte Entrümpelungsaktion. Die beiden Chilischoten im Wappen landeten auf dem Kompost, das «Hot» wurde aus dem Namen gestrichen. Pünktlich zum 20. Vereinsjubiläum ziert nun eine knallrote Schote mit kecker Unihockeyschaufel an ihrer Spitze das Vereinslogo und die «Chilis» kommen neu ganz ohne adjektivische Würze aus. «Die Diskussion ist im Hintergrund schon lange gelaufen», erklärt Vereinspräsident Marco Fassler die Namensänderung. «Viele Spielerinnen haben immer wieder gesagt, dass sie sich mit «hot» nicht anfreunden können, was ich verstehe. Die Zeit war reif für eine Veränderung.»

«Identifiziert haben wir uns ja sowieso stets nur mit den Chilis.» Captain Sarina Merz

Sarina Merz ist Captain des Fanionteams und zufrieden mit der Neuerung. «Identifiziert haben wir uns ja sowieso stets nur mit den Chilis», meint sie und erzählt schmunzelnd, wie sie und ihre Mitspielerinnen den Schlachtruf in letzter Minute noch angepasst hätten. «Wir sassen am Samstag bereits im Postauto nach Belp ans Cupspiel, als wir «hot» noch aus dem Motiviationsspruch gestrichen haben.» Das Team einigte sich auf ein kurzes und prägnantes «Go Chilis».

«Wir haben Präsenz markiert», sagt Captain Sarina Merz (Mitte) zum starken Meisterschaftsauftakt der Chilis. Foto: André Düsel

Zum Auftakt in der NLB hat der neue Motiviationsspruch bereits Wirkung gezeigt. Im Cup stehen die Chilis gegen Berner Oberland (NLA) im Achtelfinal, in der Meisterschaft bezwangen sie die NLA-Absteigerinnen aus Frauenfeld, die in der zweithöchsten Liga mitunter zu den Spitzenteams gezählt werden. Dass die Rümlangerinnen ihren Gegnerinnen beim 9:5-Auswärtssieg in spielerischen Belangen überlegen waren, freut Cheftrainer Stephan Mock besonders. «Wir haben in der Vorbereitung ein Augenmerk darauf gelegt, den Raum auch in die Breite besser zu nutzen und punkto Spielgestaltung kreativer zu werden. Das hat schon gut funktioniert.»

Sarina Merz, die vergangene Saison aus Winterthur via Frauenfeld zu den Chilis stiess, spricht vom Siegeswillen (»wir wollten ihnen unbedingt zeigen, dass sie in der NLB nicht einfach durchspazieren können und haben unsere Präsenz markiert») und der grossen Spielfreude, welche die Chilis im Moment antreiben. Es scheint, das Team hat das einfache Erfolgsrezept des Trainers – «Laufen, passen, schiessen und Spass haben» – bereits verinnerlicht.

Ein Mann mit Erfahrung

Stephan Mock ist neu bei den Chilis. Vergangene Saison war er noch Assistent von Lukas Eggli an der Bande der Red Ants in der NLA. Als Eggli seinen Vertrag in Winterthur nicht verlängerte und als Sportlicher Leiter bei den Kloten-Dietlikon Jets anheuerte, musste sich Mock zwangsläufig nach einer neuen Herausforderung umschauen: «Die Red Ants wollten gleich den ganzen Staff auswechseln. Das musste ich zuerst verdauen, inzwischen bin ich happy damit.»

Letzte Saison war er noch als Assistent hinter der Bande der Red Ants in der NLA anzutreffen. Jetzt ist Stephan Mock Cheftrainer der Chilis und «happy» damit. Foto: Damian Keller

Mock ist ein Mann mit Erfahrung. Eingestiegen in Bülach und Kloten als Juniorentrainer wurde er 2014 Chefcoach in der Frauen-NLA und holte mit Zug United in seiner ersten Saison sensationell den Cupsieg. Ein weiteres Ausrufezeichen setzte er in Winterthur, indem er die U21-Juniorinnen kurz nach dem Aufstieg zu Vizemeisterinnen machte. Schnell hatte Mock darum diesen Frühling mehr als ein halbes Dutzend Angebote auf dem Tisch – und entschied sich für die Chilis. Seine Gründe dafür sind vielfältig und führen vom «innovativen und arbeitswütigen Vorstand» in Rümlang über das grosse Potential der Liga bis hin zum motivierten Kollektiv, das er bei den Chilis antraf.

«Mit diesem Team kann auch der Playoff-Halbfinal nur Zwischenstation sein.» Cheftrainer Stephan Mock

Insbesondere bei Sarina Merz war die Freude über Mocks Verpflichtung gross. Der Captain kennt den Coach noch von der gemeinsamen Zeit bei der U21 der Red Ants. Er könne alle im Team besser machen, ist sie überzeugt. «Zudem hat er einen Blick für die guten Konstellationen und immer mal wieder eine Überraschung parat.» Die 23-Jährige erinnert sich noch gut daran, wie er einst in Winterthur in der Kabine einen Kopfsalat aus der Tasche zauberte und effektvoll Blatt um Blatt abzupfte. «Er wollte uns damit bildhaft zeigen, was es für ein erfolgreiches Team alles braucht bis hin zum guten Kern. Das ist mir bis heute geblieben», erzählt sie lachend.

Klar ist: Die Chilis wollen in der NLB wieder mehr sein als Beigemüse. Vergangene Saison mischten sie nach durchzogenen Jahren in der Qualifikation zwar wieder einmal an der Spitze mit. Im Playoff stürzte die Equipe dann aber regelrecht ab. Das möchte Mock in dieser Spielzeit anders machen. «Mindestens Playoff-Halbfinal» ist sein erklärtes Ziel. «Aber mit diesem tollen Team kann auch das nur eine Zwischenstation sein», fügt er mit einem vielversprechenden Lächeln an.

Topskorerin Tschudin trifft

Die Offensive der Chilis hat im Startspiel gegen Frauenfeld ihre Gefährlichkeit schon einmal aufblitzen lassen. Julia Tschudin, die letztjährige Ligatopskorerin, demonstrierte ihren aussergewöhnlichen Torriecher mit drei Treffern und auch der neuen lettischen Nationalspielerin Laura Gaugere gelang ein Tor zum Einstand. Noch müsse sich die 21-Jährige, die als Au-pair in die Schweiz gekommen ist, an das Tempo und die Härte in der Liga gewöhnen, bemerkt Mock. «Mit ihren Abschlussqualitäten und ihrem Spielverständnis ist sie aber schon jetzt eine Verstärkung für uns.» Und auch betreffend Tschudin, deren Skorerqualitäten auch den NLA-Sportchefs inzwischen hinlänglich bekannt sind, ist Mock optimistisch. «Ich denke, sie wird nicht abspringen und diese Saison mit den Chilis zu Ende spielen», sagt er.

Auch als Ligatopskorerin der vergangenen Saison ist Julia Tschudin den Chilis treu geblieben. Foto: André Düsel

Ein Blick auf die Kaderliste zeigt, dass sich die Torproduktion bei den Chilis diese Saison auf mehr Schultern verteilen könnte als in der Vergangenheit. Auch Tschudins Sturmpartnerinnen Sabrina Schellenberg und Sarina Merz sind immer für einen Treffer gut und mit Annika Zenger und Brigitte Büchi sind zwei Stürmerinnen aus der NLA/1. Liga (Red Ants) ins Furttal zurückgekehrt. Merz bestätigt diesen Eindruck: «Wir sind in der Summe sicher schlagkräftiger als vergangene Saison, in der viel an unserer ersten Linie gehangen ist.» Gut möglich also, dass nach Frauenfeld diese Saison noch weitere Gegnerinnen feststellen müssen, dass die Chilis ihr Profil geschärft haben.

