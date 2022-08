Mit seinem Säbelrasseln teste das Regime in Peking die roten Linien Taiwans, sagt Fang-Yu Chen, Politologe in Taipeh. Er glaubt, dass China schon bald unberechenbarer und gefährlicher werden könnte.

Mit seinem Säbelrasseln teste das Regime in Peking die roten Linien Taiwans, sagt Fang-Yu Chen, Politologe in Taipeh. Er glaubt, dass China schon bald unberechenbarer und gefährlicher werden könnte.

«Die Chinesen sind immer wütend – egal, was Taiwan macht»

Taiwan demonstriert Verteidigungsbereitschaft: Präsidentin Tsai Ing-wen mit einem Anti-Panzer-Raketenwerfer anlässlich eines Besuchs der Militärbasis in Taoyuan City im vergangenen Juni.

Nach Nancy Pelosi hat auch eine Delegation von US-Kongressabgeordneten Taiwan besucht. China reagierte erneut mit Militärmanövern und Sanktionen. Wie schaut man in Taiwan auf die zunehmenden Spannungen mit China?

Die Bedrohungen durch China sind Normalität für die Menschen in Taiwan. Man hat längst gelernt, damit zu leben. Bevölkerung und Regierung verhalten sich gelassen. Die Menschen in Taiwan rechnen nicht mit einem baldigen Krieg, aber sie wissen, dass sie sich darauf vorbereiten müssen. Taiwans Botschaft angesichts der jüngsten Drohungen ist, dass man sich nicht einschüchtern lässt. Vor ein paar Tagen hat China Sanktionen auch gegen sieben hohe Amtsträger und Politiker Taiwans verhängt. Diese Leute dürfen es als Ehre ansehen, von China sanktioniert worden zu sein. In Taiwan sind sie beglückwünscht worden.