Ebianum statt Stadthalle – Die Comedy Night Bülach geht ins Aargauer Exil Die Comedy Night hätte in der Stadthalle Bülach stattfinden sollen. Doch die ist momentan ein Impfzentrum. Deshalb wird ins Ebianum in Fisibach ausgewichen. Ruth Hafner Dackermann

Sie stehen eigentlich nicht mehr auf der Bühne, machen für die Comedy Night aber eine Ausnahme: Kliby und Caroline werden den Abend in Fisibach moderieren. Foto: zvg

Die Erstauflage der Benefizveranstaltung fand im September 2019 in der Stadthalle statt. 600 Gäste kamen zur Bülacher Comedy Night, es sei ein voller Erfolg gewesen, erzählt OK-Präsidentin Carmen Comtesse. Die zweite Durchführung im folgenden Jahr musste Corona-bedingt verschoben werden. Unzählige Stunden an Aufwand brauchte es jetzt, ein Jahr später, um erneut umzudisponieren. Denn: Die Stadthalle steht in diesem Jahr nicht zur Verfügung. Sie ist ein Impfzentrum. Entsprechend standen die ehrenamtlichen Organisatoren der Comedy Night vor einer grossen Aufgabe. Zuständig ist der Gönnerverein Bully-Goal. «Fünf, sechs Eltern machen im OK mit», sagt Comtesse. Die Motivation für ihr Engagement ist klar: «Der Ertrag dieses Anlasses fliesst abermals vollumfänglich in den Nachwuchs der Eishockeyclubs der Region.»