Margrethe II. von Dänemark – Die coolste Königin von allen Sie entwirft Bühnenbilder für Netflix, illustriert den «Herr der Ringe» und ist auch noch Dänemarks Staatsoberhaupt. Eine Audienz bei Margrethe II. auf Schloss Amalienborg. Kai Strittmatter, Kopenhagen

«Ihre Majestät die Königin ist populärer denn je zuvor»: Margrethe II. an einer Gala zu ihrem 75. Geburtstag im April 2015 in Aarhus. Foto: Julian Parker (UK Press via Getty Images)

Dass es so etwas noch gibt, Königinnen. Und dann so eine. Wie es sich für eine Königin gehört, bewohnt Margrethe II. von Dänemark ein Schloss, mitten in Kopenhagen. Das Schloss heisst Amalienborg. Es hat einen Rittersaal, und der Saal hat einen Balkon, von dem aus winkt die Königin ihrem Volk zu, das dann jubelt. Bisweilen singt es auch, das dänische Volk singt für sein Leben gern, und manchmal singt es für die Königin.

Im Gelben Palais gleich hinter dem Schloss gibt es ein Zimmer, da sitzt an diesem Tag der Hofmarschall. Durch dieses Zimmer muss man erst einmal hindurch, und am Hofmarschall muss man vorbei als Pressemann, wenn man zur Königin möchte, die eine Handvoll Journalisten zum Gespräch geladen hat. Das Zimmer ist rundherum und bis zur Decke hoch tapeziert mit kostbarem Porzellan. Ein Geburtstagsgeschenk eigentlich für Zarin Katharina die Grosse, das Porzellan, mehr als 5000 Teile, aber Katharina starb vor ihrem Geburtstag, da haben sie das Geschirr lieber behalten und hier an die Wand gehängt.