Abo Konflikt am Spital Bülach Ärzte fordern Entlassung des Spitaldirektors

«Die Geschäftsleitung des Spitals muss umgestaltet werden»: In einem Brief an den Verwaltungsrat der Spital Bülach AG spricht die Ärztegesellschaft des Zürcher Unterlandes Klartext.