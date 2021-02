Spezielle Titelkämpfe – Die Corona-WM steht an – wie soll das gut gehen? In den nächsten zwei Wochen kämpfen die Skifahrer und Skifahrerinnen um Medaillen. Der Aufwand, den Cortina betreiben muss, ist gigantisch. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten. Marcel Rohner

Start ins Ungewisse: Über der Ski-WM in Cortina schwebt das Damoklesschwert Coronavirus. Foto: Alessandro Trovati (Keystone)

Der Italiener mag die grossen Worte, etwas Pathos darf gerne sein. Und so ist diese WM eben nicht nur ein Haufen Skirennen irgendwo in den Dolomiten, sie soll ein Mutmacher sein, «ein Ergebnis grossartiger Arbeit Tausender Italiener, die gezeigt haben, dass sich dieses Land nicht einfach aufgibt».

So schrieb es Marina Lalli, Präsidentin des Verbands Federturismo, vor zehn Tagen. Italien bereitet sich auf die internationalen Titelkämpfe vor und wird im Fokus stehen: Über 600 Athleten werden sich in Cortina d’Ampezzo einfinden, aus 70 Ländern. In 14 Tagen stehen 13 Wettkämpfe an – immer unter dieser latenten Bedrohung des Coronavirus. Das sind die wichtigen Fragen davor und die Antworten dazu.