Dampf ablassen in der Raucher-Lounge

Auch die Raucherlounge füllt sich langsam. Darin fallen Wörter wie «Desaster», «Tragödie», «Sauerei». Man zieht an der Zigarette und fragt sich, was an der Generalversammlung passieren werde.

Erich Gutknecht, Aktionär und Pensionär, sagt: «Ich habe im vergangenen Jahr 1000 Aktien für 2.80 Franken gekauft.» Er habe dafür sogenanntes Spielgeld gebraucht, also das nicht als langfristige Anlage gesehen. «Ich habe gedacht, vielleicht steigen sie wieder auf 10 Franken.» Nun sei es halt nicht aufgegangen.

Gutknecht ist 67 Jahre alt und arbeitete als Betriebselektriker für Nestle und Givaudan. «Ich bin gespannt, wie die Stimmung im Saal ist. Nun ist es noch sehr ruhig. Aber es hat sicher Leute, die viel mehr Geld verloren haben und frustrierter sind als ich.» Es könnte eine lange GV werden, so Gutknecht. «Ich weiss einfach, dass um 18.30 Uhr mein Ü60-Turnen beginnt, dann will ich zuhause sein.»