Leichtathletik: Top-Besetzung – Die Crème de la Crème startet in Regensdorf Mujinga Kambundji, Julien Wanders, Fabienne Schlumpf und, und, und: Das traditionelle Abendmeeting auf dem Wisacher in Regensdorf ist am kommenden Samstag hochklassiger besetzt denn je. Jörg Greb

Im Gegensatz zu den meisten anderen Schweizer Spitzen-Leichtathletinnen und -athleten ist der Wisacher für die Langstrecken-Spezialistin Fabienne Schlumpf kein Neuland. Sie trat in Regensdorf schon mehrmals zum Crosslauf an. Archivfoto: Balz Murer

Die Coronavirus-Pandemie macht es möglich: Plötzlich treten eine WM-Dritte, ein Europameister, ein Doppel-Europarekordhalter und eine EM-Silbermedaillengewinnerin am familiären Abendmeeting auf der Wisacher-Anlage in Regensdorf an – und peilen dort Höchstleistungen an. Hochstimmung wird dennoch nicht aufkommen. Der Grund: Covid-19-bedingt sind heuer keine Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. Vielmehr ist das Stadion abgesperrt. Lediglich die Athleten, Coaches, einige Medienleute sowie die Helferinnen und Helfer erhalten Zutritt. «Wir möchten möglichst vielen eine Startgelegenheit ermöglichen und verzichten deshalb auf Fans», erklärt Meeting-Chef Martin Knill.