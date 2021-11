Interview mit CS-Grossaktionär – «Die CS könnte mit der UBS in der Investmentbank zusammenarbeiten»

Interview mit CS-Grossaktionär David Herro – «Die CS könnte mit der UBS in der Investmentbank zusammenarbeiten» Harris Associates ist einer der grössten Aktionäre der Credit Suisse. Harris-Investmentchef David Herro stützt die neue Strategie der Bank, kann sich aber auch weitergehende Schritte vorstellen. Holger Alich

David Herro, der Anlagechef der US-Fondsgesellschaft Harris Associates, ist einer der wenigen Fondsmanager, die öffentlich Grossunternehmen kritisieren. Foto: Federico Bernini (Bloomberg / Getty Images)

Die Credit Suisse stutzt etwas die Investmentbank und gibt der Vermögensverwaltung mehr Kapital. Was halten Sie von der neuen Strategie? Was jetzt angekündigt wurde, hätte in den vergangenen zehn Jahren längst passieren müssen: die Risiken senken, die Kontrollen stärken und gleichzeitig den Unternehmergeist erhalten. In den vergangenen zehn Jahren fehlten ganz klar die Risikokontrollen. Risikomanagement funktioniert aber nur, wenn ein Kulturwandel gelingt und man die richtigen Leute dafür hat. Der neue Präsident versteht Risiken und das Bankgeschäft, was beim alten Präsidenten nicht der Fall war.

Ist Bankchef Gottstein der richtige Mann für den Kulturwandel? Bankpräsident António Horta-Osório ist ein guter Menschenkenner. Und er hat nun fast ein Jahr eng mit Gottstein zusammengearbeitet und glaubt, dass er der Richtige für den Chefjob ist. Soweit ich Thomas Gottstein kenne, glaube ich auch, dass er die Fähigkeiten für den Job hat, vor allem, wenn er von den richtigen Leuten umgeben ist.

David Herro Infos einblenden Der 60-Jährige ist Partner und Investmentchef der US-Fondsgesellschaft Harris Associates. Die Gesellschaft mit Sitz mit Chicago gehört zum französischen Vermögensverwalter Natixis. Harris hält nach Angaben der Credit Suisse rund fünf Prozent an der Grossbank und ist damit einer ihrer grössten Aktionäre. (ali)

Wie kann der Kulturwandel gelingen? Neben besseren Kontrollen ist das Entlohnungssystem wichtig. Es muss dafür sorgen, dass talentierte Leute bei der Bank bleiben, dass Erfolg belohnt wird, aber auch dafür, dass Fehler bestraft werden. Und das letzte Element hat gefehlt. Es kann nicht sein, dass nur die Aktionäre den Schaden tragen.

Aber es gibt doch die Möglichkeit, bei Fehlern von Mitarbeitenden ihnen gesperrte Boni zu streichen? Ich weiss, und es geht mir darum, dass diese Möglichkeiten konsequent genutzt werden. Es geht mir um die Prinzipien der Vergütung.

Warum kam an der Börse die neue Bankstrategie nicht gut an? Der Fokus sollte nicht auf kurzfristigen Kursreaktionen liegen, sondern darauf, dass die Bank langfristig Wert schafft. Dann wird der Aktienkurs folgen. Derzeit wird die Credit Suisse nur zu rund 50 Prozent ihres Buchwertes gehandelt, die UBS liegt bei etwa 100 Prozent, Julius Bär wird über ihrem Buchwert gehandelt. Wenn es der Credit Suisse gelingt, mit der Vermögensverwaltung und dem Investmentbanking einen nachhaltigen Cashflow zu erwirtschaften, sehe ich keinen Grund, warum die Bank nicht mit dem Anderthalb- oder gar dem Zweifachen ihres Buchwerts bewertet werden sollte. Derzeit sind alle negativen Nachrichten im Kurs enthalten, aber nichts vom Potenzial der Bank.

Einige Beobachter hatten radikalere Schritte erwartet, wie eine vollständige Abtrennung der Investmentbank. Warum ist das keine gute Idee? Eine gut geführte Investmentbank ist eine sinnvolle Ergänzung zur Vermögensverwaltung. Es wäre schade, diese Synergien nicht zu nutzen. Dafür ist aber nötig, die Risiken der Investmentbank besser zu kontrollieren, sodass sie nicht immer wieder hohe Verluste produziert. Sollte das in den kommenden zwei oder vier Jahren nicht gelingen, muss die Frage neu geprüft werden.

Kritik gibt es auch am Ziel einer Rendite auf dem harten Eigenkapital von 10 Prozent. Die alten Ziele waren höher? Ich werte das als Vorsicht. Man verspricht weniger, um mehr zu liefern. 10 Prozent sollten erreichbar sein. Das Ziel selbst erscheint mir auch zu tief. Aber in der Vergangenheit hat man oft zu viel versprochen und dann nicht geliefert. Das Geschäft der Bank sollte sicher mehr als nur 10 Prozent Eigenkapitalrendite abwerfen.

Diskussionen gibt es auch um das Asset-Management, das als zu klein gilt. Soll die CS das Geschäft behalten? Das hängt alles von der Bewertung der Sparte ab. Ist sie so tief, dass diese die ganze Bankbewertung drückt, muss man die Sparte nicht behalten. Würde sie verkauft, wäre es wichtig, eine Verbindung zum Asset-Management zu erhalten, etwa über Vertriebsabkommen. Aber es ist für die Bank per se nicht zwingend, die Sparte zu besitzen. Es hängt vom Preis ab, ob man die Sparte behält, verkauft oder in ein Gemeinschaftsunternehmen einbringt.

Wäre hier ein Gemeinschaftsunternehmen mit der UBS eine Option? Ja, entweder mit der UBS oder mit anderen Marktteilnehmern. Asset-Manager versuchen stets, grösser zu werden. Es gibt daher Appetit in der Branche für Zusammenschlüsse. Ich sehe daher viele Möglichkeiten, entweder mit UBS oder einem anderen Player. Mit der UBS gäbe es aber noch andere Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit, etwa in der Investmentbank.

Was meinen Sie damit? Schauen Sie sich die US-Investmentbanken an. Im Vergleich dazu sind die nicht amerikanischen Banken alle zu klein. Ich könnte mir daher vorstellen, dass es Bereiche gibt, wo europäische Player zusammenarbeiten könnten, um an Grösse zu gewinnen. Von den global tätigen Investmentbanken ist keine aus Europa. Hier könnte ich mir Gemeinschaftsunternehmen vorstellen.

Wer käme denn da für die CS infrage? Ich will hier nicht spekulieren, da müsste man sich Produktlinie für Produktlinie anschauen. Der Verwaltungsrat der Bank muss prüfen, welche Teile der Investmentbank über den Konjunkturzyklus profitabel sind, und diese Teile stärken. Jene Bereiche der Investmentbank, die dieses Kriterium nicht erfüllen, muss die Bank schliessen, verkaufen oder mit einem Wettbewerber zusammenlegen.

Und warum nicht gleich eine Vollfusion mit einer anderen Bank? Der Credit Suisse fehlt es nicht an der nötigen Grösse, schon gar nicht in der Vermögensverwaltung. Sicher, bei der aktuellen Bewertung könnte jemand einen Versuch wagen. Aber ich würde keine Preise in der Nähe des aktuellen Preises akzeptieren. In zwei oder drei Jahren sollte die Aktie bei 20 Franken und nicht 9 Franken stehen.

Warum haben Sie die CS-Aktien nicht längst verkauft? Als Thiam als Bankchef ging, aber Präsident Rohner blieb, hätte das ein Zeichen für den Ausstieg sein sollen. Unter Rohner wurde die Bank furchtbar geführt. Wir hatten über 30 Prozent der Aktionäre auf unserer Seite, aber das Board war auf Rohners Seite, weil er den Verwaltungsrat selbst zusammengestellt hatte. Wir sind in die Aktien nach dem Platzen der Internetblase eingestiegen. Wir sind bei Kursen um 20 Franken eingestiegen, haben aber den grössten Teil der Aktien bei Kursen zwischen 60 und 70 Franken verkauft. Die Bank ist recht gut durch die Finanzkrise gekommen. Die Probleme fingen danach an. Die Risiken wurden nicht abgebaut, der alte Präsident verstand die Risiken nicht. Ich bin zuversichtlich, dass das nun bei der neuen Führung anders ist und die Bewertung wieder steigt.

Holger Alich ist stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Banken und die Pharma-Branche. Davor arbeitete der Volkswirt als Korrespondent aus Paris und Zürich für das deutsche Handelsblatt. Das journalistische Handwerk hat er an der Kölner Journalistenschule gelernt. @Holger_Alich

