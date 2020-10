Eishockey: Kloten scheidet aus – Die Cupzeiten sind vorbei Kloten ist im Cup-Achtelfinal gegen Ajoie 40 Minuten lang sehr gut, aber das Powerplay macht den Unterschied: Der Titelverteidiger siegt 3:1 und steht im letzten Jahr des Wettbewerbs im Viertelfinal. Roland Jauch

Klotens Trainer Per Hanberg muss es so hinnehmen. Seine Mannschaft scheitert im Cup, auch weil das Powerplay ungenügend war. Foto: Leo Wyden

Die Auslosung für die nächste Cuprunde am Sonntagabend war für den EHC Kloten nicht mehr interessant. Denn für die Zürcher Unterländer ist dieser Wettbewerb, 2014 wieder ins Leben gerufen, nun Vergangenheit. Im letzten Cupjahr scheiterten sie am Titelverteidiger, der zwei Wochen Pause gehabt hatte. Es war eine Niederlage in einem emotionalen, guten Match, in dem auch die Physis nicht zu kurz kam. Der Grossteil der Besucher war höchst unzufrieden mit den Schiedsrichtern. Die Referees bekamen gewaltige Pfiffe und Buhrufe ab, die eigene Mannschaft erhielt Applaus.