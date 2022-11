Zwischenwahlen in den USA – Die Demokraten sind die «Underdogs» Ob die Regierungspartei die knappe Mehrheit im Senat behält, entscheidet sich in einer Handvoll Swing-Bundesstaaten. In Wisconsin kämpfen die Kandidaten erbittert um jede einzelne Wählerstimme. Isabelle Jacobi aus Milwaukee

In den Armenvierteln der Stadt Milwaukee mobilisieren die Demokraten die afroamerikanischen Wählerinnen und Wähler – bis zur letzten Minute des Wahlkampfs, von Haus zu Haus. Foto: jac

Im «Sam’s Place Jazz Café» in Milwaukee sitzen rund fünfzig Bürger und Bürgerinnen an Bistrotischen und warten auf den demokratischen Senatskandidaten Mandela Barnes. Das Café ist ein bekannter Treffpunkt im afroamerikanischen Viertel Harambee. Im Hintergrund läuft beschwingte Musik, aber die Stimmung wirkt gedrückt. Die neusten Umfragen fallen nicht zugunsten der Demokraten aus. Das macht den Anwesenden Sorgen. «Wenn wir nur genügend Leute in den Städten mobilisieren können», sagt Renée, eine Buchhalterin, «dann können wirs noch schaffen.» An der Bar sitzt Susan, eine linke Veteranin: «Ich wünschte mir, die Demokraten würden mehr über die Inflation sprechen», sagt sie. Dass sie das dringliche Thema lange unter den Tisch gewischt hätten, räche sich nun. Und das Thema Abtreibung habe den Demokraten nicht den erhofften Wählerinnenzulauf gebracht.