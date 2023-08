Otelfingen – Die Deponie in Würenlos ist vom Tisch Die Bevölkerung Otelfingens kann aufatmen. Es wird keine Deponie in der Nachbargemeinde Würenlos geben. Der Aargau verzichtet auf einen Richtplaneintrag. Anna Bérard

Es gute News, die der Gemeinderat Otelfingen am 16. August der Bevölkerung überbringen kann: Der Kanton Aargau hat den Gemeinderat Otelfingen informiert, dass der Regierungsrat auf einen Richtplaneintrag zur Deponie Steindler verzichtet. Wie die Otelfinger Behörde in ihrem Newsletter schreibt, berücksichtigt die Aargauer Behörde den ablehnenden Entscheid des Würenloser Gemeinderates und den grossen Widerstand aus der Bevölkerung. Sie verzichtet aber nicht ganz auf den Standort, sondern macht stattdessen einen Eintrag als sogenannte Vororientierung. Wobei eine Vororientierung nichts darüber aussagt, ob das Projekt je wieder aufgenommen wird. Es ist lediglich ein Vermerk, dass der Standort allenfalls in Zukunft wieder angeschaut werden kann. In jedem Fall müsste dann immer noch ein vollständiges Richtplanverfahren durchlaufen werden, heisst es im Newsletter weiter.

Die ursprünglich vorgesehene Betreiberfirma Dereba habe gegenüber der Gemeinde versichert, dass sie das Projekt nicht mehr weiterverfolgen werde, schreibt die Otelfinger Behörde. «Damit sind die Pläne für den Gemeinderat vom Tisch.»

Der Kanton Aargau wollte in der Furttaler Gemeinde Würenlos eine Deponie für Aushubmaterial erstellen, die nur 300 Meter vom Otelfinger Siedlungsgebiet entfernt gewesen wäre. Die Otelfinger Bevölkerung hat sich dagegen gewehrt und Ende 2020 über 2000 Unterschriften dem Aargauer Baudepartement übergeben. Neben dem Otelfinger Gemeinderat haben sich auch sämtliche Zürcher Gemeinden des Furttals sowie die Zürcher Planungsgruppe Furttal geschlossen gegen das Vorhaben gestellt.

