Zu späte Rettung vor den Taliban – Die deutsche Regierung muss sich für ihr «Vietnam» rechtfertigen Die Bundeswehr hat bereits 3000 Menschen aus Afghanistan evakuiert. Die Opposition fordert dennoch Rücktritte. Auch die Flüchtlingsfrage wird heftig diskutiert. Dominique Eigenmann aus Berlin

Flug in die Freiheit: In Kabul und anderswo in Afghanistan warten noch Tausende von früheren Helfern von deutschen Behörden und Organisationen auf ihre Evakuierung. Foto: Marc Tessensohn (EPA/Bundeswehr/Keystone)

Die Lage am Flughafen von Kabul, der von den Taliban eingeschlossen ist, wird zusehends gefährlich. In der Nacht auf Montag wurden deutsche Soldaten erstmals in ein tödliches Feuergefecht verwickelt. Unbekannte Kämpfer griffen afghanische Sicherheitskräfte an, amerikanische und deutsche Soldaten kamen diesen zu Hilfe. Ein Afghane starb, drei weitere Afghanen wurden verletzt. Weder Deutsche noch Amerikaner kamen zu Schaden.

Vor dem Angriff hatte es Warnungen vor Terroranschlägen gegeben. In den vergangenen Tagen waren bereits zwei Deutsche auf dem Weg zum Flughafen verletzt worden, einer davon ebenfalls durch Schüsse. Deutsche Medien berichteten am Montag, dass Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) eine afghanischstämmige Familie aus München handstreichartig zum Flughafen gebracht hätten. Das KSK verfügt für solche Aktionen mittlerweile auch über zwei Helikopter in Kabul.