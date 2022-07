Europameisterschaft der Frauen – Die deutschen Fussballerinnen kämpfen sich in den Final Das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg schlägt die Französinnen 2:1. Nun kommt es zum Showdown im Wembley gegen die Engländerinnen. Marco Keller

Sie war ganz klar die Spielerin des Abends: Doppeltorschützin Alexandra Popp. Foto: Keystone

Die deutschen Fussballerinnen sind ins Endspiel der Europameisterschaft in England eingezogen. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzte sich im Halbfinal in Milton Keynes mit 2:1 (1:1) gegen Frankreich durch und trifft nun am Sonntag im Wembley-Stadion auf Gastgeber England.

Kapitänin Alexandra Popp (40./76. Minute) erzielte vor 27 445 Zuschauern beide Treffer für den Rekord-Europameister. Das unglückliche Eigentor von Torhüterin Merle Frohms (45.) war beim zwischenzeitlichen Ausgleich der erste Gegentreffer für die deutsche Auswahl bei der EM.

­Marco Keller ist seit Mitte der 1990-er-Jahre Sportjournalist. Für Tamedia schreibt er seit 2013 hauptsächlich über Eishockey, daneben beschäftigt er sich auch mit Fussball und verschiedenen anderen olympischen Sportarten. Mehr Infos @marcojkeller

Fehler gefunden?Jetzt melden.