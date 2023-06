Guatemala vor den Wahlen – Die Diktatoren-Tochter greift nach der Macht Zury Ríos hat gute Chancen, die Präsidentenwahl zu gewinnen. Dabei steht der Name Ríos Montt für Massenvergewaltigungen und Massaker. Doch das ist vielen Menschen egal, sie wollen jemanden, der mit harter Hand regiert. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Hat eine Vorliebe für Schosshunde: Zury Ríos. Foto: Johan Ordonez (AFP)

Mitte dieser Woche stand Zury Ríos in Guatemala-Stadt auf einer grell erleuchteten Bühne und winkte siegessicher in die Menge. Es war die Abschlussveranstaltung ihrer Wahlkampagne: Am Sonntag stimmt Guatemala über einen neuen Präsidenten ab, 22 Kandidaten treten an, die meisten davon ohne Aussicht auf einen Sieg, Zury Ríos jedoch liegt in den Umfragen vorne. «Wir werden gewinnen!», rief sie von der Bühne ihren Anhängern zu. Doch während diese jubeln, sind Menschenrechtsorganisationen entsetzt: Für sie steht Ríos wie keine andere für die Wiederkehr der dunklen Vergangenheit Guatemalas.