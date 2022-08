Sechs Wochen nach der Frauen-EM – Die Direktorin geht: Tatjana Haenni verlässt den Schweizer Verband Die 56-Jährige war seit zwei Jahren Direktorin Frauenfussball beim SFV. Nun nimmt sie eine neue Herausforderung an, sie wechselt in die USA.

Es ist eine überraschende Meldung, die am Donnerstagnachmittag vom Schweizer Fussballverband kommuniziert wird: Tatjana Haenni, bisher Direktorin Frauenfussball beim SFV, tritt per Ende Jahr von ihrem Amt zurück, und das nur wenige Wochen nach der Europameisterschaft in England und mitten im Bewerbungsverfahren, die EM 2025 in der Schweiz auszurichten.

Haenni wird neu Sportdirektorin der Frauenliga in den USA. «Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung», wird sie in einer Medienmitteilung zitiert, «ich freue mich, zukünftig in der besten Frauenliga der Welt eine entscheidende Rolle einzunehmen und diese weiterentwickeln zu dürfen».

Haenni wurde 2018 zuerst Teilzeit und dann ab dem 1. Januar 2019 Vollzeit Ressortleiterin Frauenfussball. Zuvor arbeitete sie bei der Fifa und war dort unter anderem für die Organisation der WM-Turniere der Frauen zuständig. Als aktive Spielerin absolvierte sie 23 Länderspiele für die Schweiz, danach startete sie eine Karriere als Trainerin und Funktionärin.

Von der Ressortleiterin beim SFV schaffte es Haenni 2020 schliesslich zur Direktorin, sie wurde zudem als erste Frau Mitglied der Geschäftsleitung des Verbands. Die heute 56-Jährige sprach dabei von einem «historischen Entscheid». Verbandspräsident Dominique Blanc sagte, die Zeit sei reif, ein Zeichen zu setzen. Nun endet die Zusammenarbeit unerwartet.

Grund dafür könnten auch Zerwürfnisse sein, so spekuliert beispielsweise die «Aargauer Zeitung». Haenni sagte in einem Interview mit dieser Zeitung einmal, sie könne sich vorstellen, dass nicht alle gut fänden, was sie mache. Nach der EM, bei der die Schweiz nach der Gruppenphase ausschied, sagte sie: «Mein Eindruck ist, dass wir den Anschluss etwas verpassen.’»

