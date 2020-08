Neueröffnung in Regensdorf – Die Drogerie Müller ist neu im «Zenti» Ab sofort ist die deutsche Drogeriekette Müller im Furttal vertreten. Im Zentrum Regensdorf betreibt sie ein zweigeschossiges Geschäft. Kunden sollen von dauerhaften Tiefpreisen profitieren. Marlies Reutimann

Roger Gut, Leiter des Einkaufszentrums Regensdorf, sieht den Drogeriemarkt Müller als gute Ergänzung für das bisherige Centerangebot. Foto: Francisco Carrascosa

Jetzt ist die deutsche Drogeriekette Müller im Furttal angekommen. Am Donnerstag eröffnete sie im Einkaufszentrum Regensdorf eine neue Filiale. Und bereits am Vormittag strömten die Kundinnen und Kunden in den zweigeschossigen Laden und erkundeten das Sortiment. Verkaufsberaterinnen kümmerten sich um die Kundschaft und wiesen den Weg. Auf rund 1300 Quadratmetern Verkaufsfläche ist neben Drogerieartikeln und einem breiten Sortiment an Naturprodukten, Strümpfen, Spielwaren sowie Handarbeit und Schreibwaren auch ein gut sortiertes Angebot an Markenparfümen zu finden.