Flottenpolitik der Lufthansa – Die Edelweiss verliert zwei Flugzeuge der Langstrecke Die Edelweiss muss ihre beiden Airbus A330-300 ausflotten. Der Mutterkonzern Lufthansa braucht die Maschinen für die neue Eurowings Discover. Zu Kündigungen werde es nicht kommen, betont Edelweiss. Florian Schaer

Mit der HB-JHR «Chäserrugg» verlässt das mit fünf Jahren jüngste Flugzeug der gesamten Flotte die Edelweiss auf den Sommer hin. Bild: Pixabay

Deutschland erhält eine neue Ferienfluggesellschaft mit einer altbekannten Lackierung. Pünktlich auf den Sommer will die Lufthansa ihre neue Billig-Langstrecke mit Namen Eurowings Discover (intern ehemals Ocean) an den Start bringen; Karibik, Nordamerika und Afrika stehen auf dem Programm. Für das Vorhaben braucht der Konzern passende Flugzeuge. Vorerst vier Maschinen des Typs Airbus A330 will sie dafür einsetzen. Schon länger ist in der Aviatikfachpresse gemunkelt worden, dass die Edelweiss als Lufthansa-Tochter möglicherweise zwei ihrer grossen Jets für das Vorhaben opfern müsste.