Impulsveranstaltung – Die eigene Laufbahn gestalten Gehe ich ans Gymi oder entscheide ich mich für eine Berufslehre? Diese Frage müssen sich Schülerinnen und Schüler spätestens nach neun Schuljahren stellen. Berufsbildungsforums Zürcher Unterland-Flughafen

In der Schweiz hat die Berufsbildung einen hohen Stellenwert. Wer eine Lehre absolviert, erhält einen eidgenössischen Fachausweis und ist bestens für das Berufsleben vorbereitet. Trotzdem steigt der Trend zur gymnasialen Bildung stetig an. 2016 absolvierten knapp 26 Prozent der Schweizer Schülerinnen und Schüler eine Matura. Das Berufsbildungsforum Zürcher Unterland-Flughafen will dazu beitragen, dass die ersten Laufbahn-Entscheidungen möglichst fundiert getroffen werden. Es hat darum zum Anlass «Gymi und Lehre – zwei Wege zum Erfolg» eingeladen.

Das Interesse war gross: Fast 150 Zuhörerinnen und Zuhörer kamen zu der Veranstaltung im Besucherraum des Flughafens Zürichs. Bildungsdirektorin Silvia Steiner sprach sich in ihrem Referat für das erfolgreiche Schweizer Bildungssystem aus. Es biete jungen Menschen durch die Durchlässigkeit nach dem Motto «Kein Abschluss ohne Anschluss» optimale berufliche Möglichkeiten. Loris Criscione, Berufs,- Studien- und Laufbahnberater des Berufsinformationszentrums Kloten, verdeutlichte die möglichen Gehwege anschaulich im Detail.

«Auf die eigenen Bedürfnisse hören»

Regierungsrätin Silvia Steiner und Loris Criscione betonten, dass sowohl das Gymnasium als auch die Berufslehre viele Türe öffnen. Entscheidend ist, so der Tenor des Abends, dass Jugendliche den Weg wählen, der zu ihnen passt. Urs Müller, Präsident des Berufsbildungsforum Zürcher Unterland-Flughafen, sagte: «Man kann auch eine Lehre machen und dann Ärztin werden. Wichtig ist, die eigene Laufbahn zu gestalten und auf die eigenen Bedürfnisse zu hören.» Wie vielseitig Laufbahnen sein können, machten vier Referentinnen und Referenten deutlich, die ihre wendungsreichen beruflichen Biografien erläuterten. Verantwortliche des Berufsbildungsforums stellten zudem Unterstützungsangebote wie Rent-a-Stift, Schnuppy.ch, Lift, Fit4Job und Profolio vor.

