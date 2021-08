Serie: Weiler im Unterland – Die eigensinnigen Riedterinnen und Riedter neben dem Naturschutzgebiet Früher eine Zivilgemeinde, heute ein Weiler von Neerach. Den alteingesessenen Bewohnenden von Riedt ist ihre Eigenständigkeit aber geblieben. Astrit Abazi

Heidi Ita, die älteste Bewohnerin von Riedt. Foto: Sibylle Meier

Schlendert man durch Riedt, südlich von Neerach und gleich neben dem national bekannten Neeracherried, kann man der eigenen Nase folgen: Eine einzige Hauptstrasse zieht sich durch den Weiler, wenige Flurstrassen führen zu den grosszügigen Einfamilienhäusern, die das Ortsbild prägen.

Was es in Riedt sonst zu sehen gibt, lässt sich an einer Hand abzählen: Das einzige Restaurant wurde in ein Wohnhaus umgebaut. Die alte Schule wurde erst kürzlich renoviert und ist seit Januar Vereinslokal und Kulturzentrum. Von den Riedterinnen und Riedtern, die heute noch leben, wurde darin aber niemand unterrichtet. «Meine Mutter ging hier noch in die Schule, ich ging aber bereits nach Neerach», erinnert sich Heidi Ita. Mit stolzen 92 Jahren ist sie die älteste Bewohnerin der Neeracher Ortschaft Riedt.