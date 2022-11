Zürcher Black Friday – Die einen rufen zum Kaufrausch auf, die anderen zur Tauschaktion Während der Schnäppchen-Tag bei vielen Geschäften schon seit Tagen ausufert, hoffen andere, mit einer Antikonsumhaltung zu punkten. Etwa die Zürcher Taschen-Firma Freitag. Claudia Schmid

Manor hat den Black Friday in die Schweiz gebracht: Blick in die damalige Bahnhofstrasse-Filiale vor zwei Jahren. Foto: Dominique Meienberg

Im Zürcher Warenhaus Globus konnte man online schon Anfang Woche bei den «Warm-up Days» vergünstigte Rotweine ergattern, Interdiscount verscherbelte SBB-Tageskarten, Manor gewährte bereits am Mittwoch 30 Prozent auf Spielwaren: Seit Tagen laufen Black-November- oder Black-Week-Aktionen. Dabei findet der Black Friday, die jährliche Rabattschlacht, eigentlich nur am letzten Freitag im November statt. Die Schnäppchenjagd geht dann mit dem Cyber Monday und weiteren Onlineaktionen in die Verlängerung.



«In Zürich verwässert der Black Friday zusehends und verteilt sich über mehrere Tage», sagt Thomas Hinderling. Er leitet ad interim das Einkaufszentrum Sihlcity.