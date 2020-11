Überbauung Tüfwis – Die einstige Swissair-Siedlung in Winkel bleibt begehrt Ab Februar 2021 sind die ersten Mietwohnungen in der neuen Überbauung Tüfwis bezugsbereit. Die Nachfrage ist gross, nicht zuletzt wegen der für die Gemeinde Winkel moderaten Preise. Daniela Schenker

Neu trifft auf bestehend: Links unten ist die renovierte Häuserzeile der ehemaligen Swissair-Siedlung zu erkennen. Zwischen den einzelnen Baukörpern entsteht ein Park. Die durch die Siedlung führende Spichergasse wird zur Spielstrasse.



Foto: Sibylle Meier

Wer in der Gemeinde Winkel nach einer Wohnung sucht, braucht in der Regel ein dickes Portemonnaie oder dann aber viel Geduld. Das ist nicht zuletzt für viele junge Winklerinnen und Winkler ein Problem. Sie würden zwar gern in der vertrauten Umgebung bleiben, finden dort aber keine bezahlbare Bleibe. Es erstaunt also nicht, dass die Nachfrage nach den 112 Neubauwohnungen der Siedlung Tüfwis mitten im Dorf gross ist.

Gegen 200 Personen haben sich für den Tag der offenen Tür vom Samstag angemeldet. Aufgrund der Covid-Pandemie musste dieser dann aber kurzfristig abgesagt werden.