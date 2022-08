Speziell wohnen in Kloten – Die einzigen Nachbarn sind Tote Die Stadt Kloten vermietet eine Wohnung auf dem Friedhof Chloos. Wer hier lebt, muss gut mit dem Tabuthema Tod umgehen können. Manuel Navarro

Rolf Brunner und Friedhofskatze Hannibal haben sich auf dem Friedhof Chloos in Kloten an den Tod als etwas Alltägliches gewöhnt. Foto: Raisa Durandi

Ein Bett mit einem Duvetanzug des FC Bayern München, ein grosser Schrank mit Spiegeltür, dazu eine geschmackvolle Einrichtung in warmen, heimeligen Farbtönen und gedämpftes Licht – das Schlafzimmer von Tanja Feierabend und Rolf Brunner aus Kloten unterscheidet sich optisch und in seiner Gemütlichkeit nur wenig von zig anderen in der Schweiz. Was es aber ganz besonders macht, ist seine Lage. Auch wenn Feierabend und Brunner nachts noch so friedlich schlafen – ihre Nachbarn ruhen noch seliger. Denn die Wohnung von Feierabend und Brunner befindet sich auf einem Friedhof. Und das Schlafzimmer der beiden liegt nur zwei Gänge, eine Tür und ein paar Treppenstufen entfernt von den Räumen, in welchen die Toten vor dem Begräbnis aufgebahrt werden.