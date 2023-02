Eishockey: EHC Bülach siegt 5:2 – Die Eisbären haben wieder alles in den eigenen Händen Für den EHC Bülach ist die drittletzte Qualifikationsrunde ideal verlaufen. Die Eisbären schlagen Dübendorf 5:2 – und profitieren im Playoff-Endspurt von Niederlagen der Konkurrenz. Peter Weiss

Seit vier Wochen finden sie deutlich häufiger Grund zum Jubeln, wie hier nach einem der fünf Treffer im Derby gegen Dübendorf: die Bülacher Eisbären. Foto: Raisa Durandi

Wer hätte das gedacht? Mitte Januar, nach der 2:3-Niederlage nach Verlängerung in Dübendorf, war Bülachs Rückstand auf den letzten der acht Plätze im Playoff-Viertelfinal der MyHockey-League (MHL) bedrohlich angewachsen und der Vorsprung auf den Tabellenletzten Frauenfeld so stark geschmolzen, dass die Eisbären Gefahr liefen, die rote Laterne von den Thurgauern überreicht zu bekommen. Vier Wochen und fünf Siege in Serie später sieht alles ganz anders aus. Denn nach dem 5:2-Heimerfolg im nächsten Derby gegen Dübendorf trennt das Team von Cheftrainer Ramon Schaufelberger nur noch ein Punkt vom siebtplatzierten Hockey Huttwil und den Düdingen Bulls (8.), die beide ihre Partien der drittletzten Qualifikations-Runde verloren. Und da die beiden Konkurrenten am nächsten Samstag gegeneinander antreten werden, steht fest: Mit zwei Siegen nach 60 Minuten rücken die Bülacher spätestens am letzten Spieltag noch über den Playoff-Trennstrich.