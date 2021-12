Eishockey: Der EHC Bülach gewinnt – Die Eisbären legen eine Schippe drauf Die Bülacher gewinnen zum zweiten Mal in Folge nach Penaltyschiessen: Nach dem 2:1 beim Tabellennachbarn Chur setzen sie sich nun gegen den MSL-Zweitplatzierten Huttwil 6:5 durch. Peter Weiss

Er bringt Routine mit und den Erfolg zurück: Seit ihr Captain Dennis Barts (rechts) nach seiner langen Verletzungspause wieder mit von der Partie ist, haben Nicolas Bardh und die Bülacher das Eis zweimal als Sieger verlassen. Foto: Madeleine Schoder

Vor 155 Zuschauerinnen und Zuschauern in der heimischen Hirslen zeigten die Eisbären viel Herz, Leidenschaft und Kampfgeist. Zweimal geriet der Vorletzte in der Tabelle gegen das Spitzenteam aus Huttwil ins Hintertreffen, zweimal glichen die Bülacher aus. Auf Sascha Figis Treffer zum 5:5, der sie schliesslich in die Verlängerung brachte, mussten sich die Gastgeber bis zur 58. Minute gedulden. Es war bereits das dritte Powerplay-Tor der Bülacher an diesem Abend. Im Penaltyschiessen musste sich ihr Goalie Joel Messerli, der in der 24. Minute nach dem Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 2:4 Janis Dominic Locher ablöste, wie schon am Mittwochabend in Chur, nur einmal bezwingen lassen. Da Sascha Figi und Andrin Epprecht ihre Penalties verwerteten, durften sich die Eisbären über zwei Punkte und den zweiten Sieg in Serie freuen.