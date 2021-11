Eishockey: Aus des EHC Bülach – Die Eisbären scheitern im Cup Bülach erlebt eine weitere Enttäuschung. Nach drei Niederlagen in der Meisterschaft unterlag der EHC im Viertelfinal des National Cups beim Erstligisten Franches Montagnes 1:3. Jean-Michel Thomet

Bülachs Chefcoach Ramon Schaufelberger muss beim Erstligisten Franches-Montagnes eine weitere Niederlage seiner Eisbären mitansehen. Foto: Leo Wyden

Nachdem Remo Ottiger in der 36. Minute sein Team mit 1:0 in Führung gebracht hatte, hielt Torhüter Janis Locher die Eisbären mit mehreren Paraden bis zur 48. Minute im Spiel. So lange durften die Zürcher Unterländer auf einen glücklichen Erfolg beim aktuellen Leader der 1. Liga, Gruppe West, hoffen. Dann aber kassierten die Bülacher in Unterzahl den 1:1-Ausgleich durch Cyrill Taillard.