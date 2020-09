Eishockey: Bülach vor neuer MSL-Saison – Die Eisbären trotzen den Widrigkeiten Der EHC Bülach lanciert am Samstag mit einem Heimspiel gegen die Düdingen Bulls seine vierte Saison in der MSL. Trotz der Pandemie-bedingten Unsicherheiten präsentiert sich das Kader ähnlich stark wie im Vorjahr. Peter Weiss

Robert Jansa zeigt es vor: Der neue Sportchef und Covid-19-Mitbeauftragte des EHC Bülach sitzt mit Maske auf einer Stufe im bisherigen Stehplatz-Bereich in der Hirslen. So wie dies die Matchbesucher ab Samstag gemäss dem Schutzkonzept der Eisbären tun werden. Foto: Balz Murer

Robert Jansa hat fordernde Monate hinter – und höchstwahrscheinlich auch vor sich. Der langjährige 1.-Liga-Spieler in Küsnacht, Wetzikon und Winterthur, der seit 2017 mit einer kurzen Unterbrechung als Nachwuchs-Verantwortlicher im EHC Bülach aktiv ist, hat am 1. April zusätzlich das Amt des Sportchefs des Fanionteams übernommen. Unter welchen Bedingungen und ab wann hierzulande wieder Eishockey-Trainings und Spiele möglich werden sollten, kristallisierte sich erst im Laufe der folgenden Wochen und Monate heraus. Dennoch galt es für ihn von Anfang an, die nächste Saison in der Mysports-League (MSL), der dritthöchsten Liga, zu planen.

Dabei blieb bis zum letzten Moment manches ungewisser, als es von aussen schien. «Letzte Woche erst hat man innerhalb der Liga noch beschlossen, gesetzte Spieltermine vom Februar vorzulegen, um Reserven einzubauen», verrät Jansa etwa. Ob die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Hirslen nun Hygienemasken zu tragen haben oder nicht – auch das entschied sich erst in den letzten Tagen vor der Heimpremiere am Samstag, 17.45 Uhr gegen die Düdingen Bulls. Die Antwort: Es gilt eine Masken-Tragepflicht in der gesamten Sportanlage (siehe Box).

Mit Masken in der Hirslen sitzen Infos einblenden Wenn die Eishockey-Fans aus der Region am Samstag ab 17.45 Uhr das erste Meisterschafts-Heimspiel des EHC Bülach gegen die Düdingen Bulls live miterleben wollen, müssen sie sich am Eingang registrieren und eine Mund- und Nasenschutzmaske tragen. Den Match verfolgen sie im Sitzen auf einer der Stufen im bisherigen Stehplatz-Bereich. Dort – oder ausserhalb des Stadions – konsumieren die Fans der Eisbären und ihrer Gäste auch Essen und Getränke. Weitere Sitzplätze bietet nach wie vor der VIP-Bereich. Eine zusätzliche Trennung in einzelne Sektoren plant der Verein vorderhand nur für Partien, zu denen in der Vergangenheit mehr als 300 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen, etwa gegen Dübendorf, Arosa, Chur und Basel. Somit beschränkten sich die baulichen Massnahmen in der Hirslen auf die bereits erfolgte Demontage der Eisengestänge, an denen sich die Matchbesucher im bisherigen Stehplatz-Bereich anlehnen konnten. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, wird an den MSL-Heimspielen ein zusätzlicher Getränkestand mit Abstand zum Kiosk in Betrieb sein. Last but not least könnte sich ein in der Vergangenheit immer wieder einmal bekritteltes Komfort-Manko in der Pandemie-Saison 2020/21 als grosses Plus, weil effektiver Virenschutz-Faktor entpuppen: Die Hirslen ist zwar eine überdachte, aber auch eine an den Seiten offene Eishalle, mit natürlich garantierter Durchlüftung. (pew)

«Wir können vieles planen – müssen uns aber bewusst sein, dass im nächsten Moment wieder alles anders sein kann», kommentiert der 41-jährige Rafzerfelder. «In dieser Saison wird es viel Flexibilität brauchen.» Sein Rezept, um mit der Ungewissheit umzugehen? «Es bringt nichts, zehn verschiedene Szenarien für alle Fälle auszuarbeiten, wenn in der Realität plötzlich etwas ganz Unvorhergesehenes eintritt» , sagt er. «Besser, man beobachtet alles, und ist bereit, schnell zu reagieren. Dazu hilft es, die Ruhe bewahren, und alles so zu nehmen, wie es kommt.»

Weitere Hilfsgelder beantragt

Nimmt man die Kaderliste der Eisbären zum Massstab, so scheint Robert Jansa mit seiner Devise ganz gut zu fahren. Vier Abgängen stehen sechs Neuzuzüge gegenüber. Darunter befinden sich mit dem ex-Klotener Verteidiger Edson Harlacher, Dominique Posch, der nach zwei Jahren im nordamerikanischen College-Eishockey Pandemie-bedingt in die Schweiz zurückkehrt, sowie mit Nicolas Bardh, der anders als gedacht im Team bleibt, drei ungeplante, mehr oder weniger kurzfristig realisierte Verstärkungen. «Als Harlacher und Bardh sich an uns gewendet haben, war unser Budget für das Team schon aufgebraucht», betont Jansa «wir haben aber Lösungen gefunden, die es nicht belasten.» In einem Fall hätten Partner des Vereins aus dem Kreis der Sponsoren weitergeholfen.

EHC Bülach Infos einblenden MSL. Kader 2020/21 Tor: Joel Messerli (Jahrgang 1999), Janis Locher (99). Verteidigung: Marvin Alena (96), Roman Bucher (96), Scott Halberstadt (97), Edson Harlacher (96/neu, von Kloten), Dominique Posch (99/Kanada), Alexander Roth (96/Dübendorf), Pascal Thomet (98), Yannick Waller (96). Sturm: Nico Alena (98), Andreas Ambühl (95/Wil), Nico Andersen (95), Nicolas Bardh (99), Dennis Barts (89), Ramon Diem (94/Winterthur), Andrin Epprecht (2000/Bülach U-20), Sascha Figi (97), Robin Ganz (92), Jan Lee Hartmann (95), Mirco Kägi (99), Remo Ottiger (24), Lukas Walder (96). Staff: Ramon Schaufelberger (Cheftrainer, seit 2019), Aurelio Lemm (Assistent, Seit 2019), Sandro Läubli (Development Coach, neu), Daniel Hüni (Goalietrainer, seit 2018), Patricia Bölli (Physio/Massage, seit 2019). Abgänge: Dominik Dervaja (Seewen), Atanasio Molina (Basel), Sebastian Jonski (Wil), Oliver Steiner (Bassersdorf).

Überhaupt sind trotz der wirtschaftlich für viele Unternehmen angespannten Lage nur wenige der bisherigen Unterstützer ausgestiegen. «Viele langjährige Sponsoren sind uns treu geblieben» , verrät Eli Wattenhofer. Die Leiterin der Werbekommission stellt jedoch klar: «Andere haben aber ihre Beträge reduziert oder sich ganz zurückgezogen. Gerade im Sponsoring-Bereich spüren wir die Krise stark.» Insgesamt fielen dem Verein Einkünfte im mittleren fünfstelligen Bereich weg. «Ohne die Corona-Soforthilfe des Kantons Zürich wäre der finanzielle Engpass schwierig zu bewältigen gewesen», ergänzt Wattenhofer. Aktuell sind weitere zwei Anträge auf Unterstützung durch den Bund sowie durch die Stadt Bülach hängig, auf die der Verein dringend angewiesen sei.

Der prominenteste Neo-Eisbär: Verteidiger Edson Harlacher hat kurzfristig von der Klotener Swiss-Arena in die Bülacher Hirslen gewechselt. Archivfoto: Leo Wyden

Verzicht aufs Trainingslager

Wegen der Einbussen mussten die Verantwortlichen nicht zuletzt auch das Budget für das Fanionteam um einen fünfstelligen Betrag reduzieren. Weil es in der MSL im Gegensatz zu den beiden höchsten Ligen auch heuer einen Absteiger geben wird, lag eine Schwächung des Kaders indes kaum drin. Zudem hatten viele Spieler ihre Verträge für die neue Saison bereits abgeschlossen. «Wir haben darum anderweitig Kosten gespart», erklärt Jansa. So muss die MSL-Team heuer ohne einen Athletik-Trainer auskommen – und es musste auf das sonst übliche, mehrtägige Trainingslager im August verzichten.

Letzteres wirkt sich bei den Bülachern keinesfalls nur auf das Teambuilding aus. Da die Eisfläche in der Hirslen stets erst Anfang September bereit ist, kommen die Eisbären ohne das Trainingslager heuer auf noch weniger Eiszeit vor dem Meisterschafts-Start als sonst. «Die Saisonvorbereitung war suboptimal, man merkt den Spielern an, dass ihnen der Rhythmus fehlt», kommentiert Jansa. Die letzten Testspiele gegen Arosa (2:5) und Dübendorf (3:6) gingen denn auch deutlich verloren.

Ramon Diem (rechts, hier während des Testspiels gegen Arosa) ist nach einer Swiss-League-Saison in Winterthur zurück in Bülach. Foto: schafi-pictures, Bülach

Viel Kontinuität auf Eis und Bank

«Ich bin aber überzeugt, dass die Mannschaft die Kurve kriegt», kündigt Robert Jansa an, «wenn der Wille und der Einsatz stimmen, kommt der Rhythmus auch bald.» Die Stimmung im Team sei sehr gut, die Vorfreude auf den Start spürbar. In der Mannschaft stecke genügend Potenzial, um in der MSL zu bestehen, schätzt der neue Sportchef. Tatsächlich wäre das Kader auch ohne den Last-minute-Transfer von Edson Harlacher gut besetzt gewesen.

Denn die vier Abgänge hatten die Bülacher Verantwortlichen zum Teil schon vor Jansas Amtsantritt durch Zuzüge von gestandenen Spielern kompensiert. So kehrt Stürmer Ramon Diem nach einer Swiss-League-Saison in Winterthur in die Hirslen zurück. Mit Andreas Ambühl vom Erstligisten Wil stösst ein treffsicherer Stürmer zu den Eisbären. «Er ist ein Goalgetter, der helfen könnte, unsere Abschluss-Schwäche zu beheben», deutet Jansa lächelnd an. Und er selbst verpflichtete mit Alexander Roth vom Nachbarn Dübendorf einen MSL-erfahrenen Verteidiger.

Der langjährige Bülacher Stürmer Ramon Schaufelberger geht in seine zweite komplette Spielzeit als Cheftrainer des EHC-Fanionteams. Archivfoto: Leo Wyden

Das Ziel des Teams, dessen Kern in der zweiten vollen Saison unter Chefcoach Ramon Schaufelberger bestehen blieb, hat sich nicht verändert. «Wir wollen primär das Playoff erreichen und in der Liga gegen alle Gegner gut mitspielen», sagt Jansa.