2:5-Niederlage des EHC Bülach – Die Eisbären unterliegen Arosa wieder Der EHC Bülach ist auch im fünften Heimspiel der Saison leer ausgegangen. Doch die Leistungssteigerung seiner Spieler beim 2:5 gegen den Leader der MHL-Tabelle lässt Cheftrainer Ramon Schaufelberger hoffen. Peter Weiss

Nicht chancen-, aber punktlos gegen den Leader: Nicolas Marzan (links) und Bülach ziehen auch im zweiten Heimspiel der Saison gegen Stefan Diezi und seine Aroser Teamkollegen den Kürzeren. Foto: Leo Wyden

An der fehlenden Punktausbeute der Eisbären vor ihren eigenen Fans in der Hirslen hat sich auch im fünften Heimspiel der MHL-Saison nichts geändert. Allerdings trafen die Bülach dort bislang auf Top-Teams wie Martigny und Dübendorf – und schon zum zweiten Mal auf Arosa, den nach neun Runden noch ungeschlagenen Leader. Dem Bündner Traditionsverein mit den grossen Ambitionen scheint in seinem herbstlichen Höhenflug so ziemlich alles zu gelingen. «Die Aroser haben sich das erarbeitet, keine Frage – aber jetzt sind sie so richtig in einem Lauf, in dem sie aus vier Chancen fünf Tore machen», kommentierte Bülachs Trainer Ramon Schaufelberger. «Das hat mit dem ersten Goal angefangen, das sie recht weit vom Tor entfernt und volley aus der Luft erzielen – so ein Schuss geht 99-Mal daneben und einmal ins Tor.» Auf diesen Sonntagsschuss am Mittwochabend folgten bis zur ersten Pause noch drei weitere Treffer der Bündner. «Bei zweien haben wir mit individuellen Fehlern mitgeholfen, das ist alles Schlag auf Schlag gegangen – so liegt man dann auf einmal 0:4 hinten», schilderte Schaufelberger. Dabei habe seine, durch die Ausfälle der beiden verletzten Center Ramon Diem und Luca Grisoni sowie des erkrankten Flügels Leeroy Rüsi noch immer dezimierte Mannschaft, auch im ersten Drittel vieles gut gemacht, eigentlich. «Bei uns werden im Moment einfach alle Fehler bestraft