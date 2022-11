Eishockey: 3:4 n.V. gegen Thun – Der EHC Bülach fordert den Leader bis in der Verlängerung Die Eisbären haben ein weiteres Heimspiel verloren. Dabei führten die Bülacher gegen den neuen MHL-Spitzenreiter Thun bis nach Spielhälfte noch 3:0. Peter Weiss

Mit frischem Schwung auf dem Eis: Bülachs Flügelstürmer Lukas Walder lässt den Thuner Nicola Christen stehen. Foto: Leo Wyden

Vor 135 Fans in der Hirslen zeigte das Heimteam jene Reaktion, die sein Cheftrainer Ramon Schaufelberger nach dem enttäuschenden Schlussdrittel beim 1:5 gegen Chur drei Tage zuvor gefordert hatte. Gegen die Berner Oberländer fanden die Eisbären, im Gegensatz zum in der Verlängerung gewonnenen ersten Direktduell beider Teams in dieser Saison, von Anfang an so richtig ins Spiel. Flügel Lucas Walder brachte Bülach in der 8. Spielminute in Führung, die Sascha Figi kurz vor der ersten Pause zum 2:0 ausbaute (19.).

Bülach – Thun 3:4 (2:0, 1:2, 0:1) Infos einblenden Hirslen. – 135 Zuschauer. – SR Weiss, Dufner/Muggli. – Tore: 8. Walder (Andersen, Hintermann) 1:0. 19. Figi (Walder, Birchler) 2:0. 21. (20:26) Rüsi (Zanzi, Kälin) 3:0. 35. Gil (Scheuner, Christen) 3:1. 37. Studerus (Reymondin) 3:2. 55. Reymondin (Christen, Bärtschi) 3:3. 65. (64:02) Reymondin (Christen, Bärtschi) 3:4. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Bülach, 2-mal 2 gegen Thun. – Bülach: Locher; Kälin, Harlacher; Krämer, Marzan; Birchler, Hintermann; Meier; Zanzi, Ogi, Rüsi; R. Ganz, Diem, Epprecht; Walder, Ottiger, Figi; Andersen, Grisoni, Kübler.

Auch im Mittelabschnitt präsentierten sich die Eisbären von Anfang an bissig: Leeroy Rüsi schloss den ersten Angriff nach nur 26 Sekunden zum 3:0 ab. Doch die als Tabellenzweite angetretenen Thuner fingen sich. Allen voran ihr erster Block stellte die Bülacher immer wieder vor Probleme und sorgte praktisch im Alleingang für die Wende im Spiel. Reymondin Gil erzielte in der 35. Minute den ersten seiner drei Treffer an diesem Abend und gab keine drei Sekunden später den Pass zum 2:3 aus Gästesicht. Für den Ausgleich in der 55. Minute sowie für den Siegtreffer 58 Sekunden vor dem Ablauf der Overtime sorgte der Center der ersten Thuner Sturmlinie dann wieder selbst.

Noch bleibt vieles möglich

Mit dem einen Punktgewinn gegen die Berner Oberländer, die dank ihres Siegs und der gleichzeitigen Niederlage Arosas den Leaderthron in der dritthöchsten Liga übernahmen, blieben die Bülacher in der MHL-Tabelle im 10. Rang. Nach 13 Runden beträgt ihr Rückstand auf den ersten Playoff-Platz zwei Zähler, auch der Ranglisten-Sechste Dübendorf hat nur vier Punkte mehr auf seinem Punktekonto.

Bange Blicke: Cheftrainer Ramon Schaufelberger muss miterleben, wie der Bülacher Vorsprung gegen Thun langsam, aber sicher dahinschmilzt. Foto: Leo Wyden

