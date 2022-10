Eishockey: Bülach unterliegt Lyss – Die Eisbären verlassen die Hirslen wieder als Verlierer Der EHC Bülach hat auch sein zweites Heimspiel der neuen MHL-Saison verloren. Gegen Lyss kassierte das Team von Cheftrainer Ramon Schaufelberger eine 3:7-Niederlage. Peter Weiss

Es hat nicht sollen sein: Robin Ganz und seine Bülacher Mitspieler ziehen drei Tage nach ihrer Heimpremiere gegen Arosa auch gegen Lyss den Kürzeren. Foto: Leo Wyden

Die heimische Scholle hat sich in der neuen Saison in der dritthöchsten Liga noch nicht als gutes Terrain für die Eisbären erwiesen. Nach den vier Punkten aus den beiden Auswärtspartien zum Start unterlagen die Bülacher am Mittwochabend dem ambitionierten Leader Arosa und nun Lyss, das vor der Partie noch hinter ihnen platziert war. Wie schon in der vorigen Saison, als Bülach beide Direktduelle mit vier Toren Unterschied verlor (0:4) in der Hirslen und 1:5 in Lyss) scheinen die Berner Seeländer den Zürcher Unterländern nicht zu liegen.

Bülach - Lyss 3:7 (1:1, 1:2, 1:4) Infos einblenden Hirslen. – 155 Zuschauer. – SR Fritschi, Hodel/Evalet. – Tore: 19. (18:50) Suleski (Gerber, Girardin/Ausschluss F. Ganz) 0:1. 20. (19:12) Diem (R. Ganz, Marzan) 1:1. 26. Stockie (Kochetkov) 1:2. 38. Figi (Rüsi/Kübler) 2:2. 40. (39:05) Kunz (Gerber, Suleski/Ausschluss Marzan) 2:3. 44. Altukhov (Kochetkov) 2:4. 46. Gerber (Girardin) 2:5. 53. Ottiger (F. Ganz, Marzan) 3:5. 54. Sahli (Marbot, Stockie) 3:6. 58. Stockie (Marbot, Sahli/ins leere Tor) 3:7. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Bülach, 1-mal 2 gegen Lyss. – Bülach: Messerli; Kälin, F. Ganz; Marzan, Harlacher; Hintermann, Birchler; Andersen, Diem, R. Ganz; Figi, Ottiger, Walder; Epprecht, Grisoni, Zanzi; Kübler, Rüsi. – Bemerkungen: Bülach von 51:58 bis 42:04 und von 54:33 bis 57:01 ohne Torhüter,

Während der ersten beiden Drittel deutete vor 155 Fans in der Bülacher Eishalle Hirslen noch wenig auf die am Ende klare Niederlage hin. Zwar nutzte Kristian Suleski in der 19. Minute das erste Überzahlspiel der Gäste zum 1:0-Führungstreffer. Doch Ramón Diem gelang ganze 22 Sekunden später der Ausgleich. In der 26. Minute legte Ashton Stockie – diesmal bei 5 gegen 5 – für Lyss erneut vor. Sascha Figi glich rund elf Minuten später aus. 55 Sekunden vor der zweiten Pause erzielte Nils Kuhn während des vierten Powerplays der Gäste das 2:3.

Vier Gegentore im Schlussdrittel

Zu Beginn des Schlussdrittels setzten sich die Berner Seeländer mit zwei Treffern innert zwei Minuten durch Ivan Altukhov (44.) und Florin Gerber (46.) auf 5:2 aus ihrer Sicht ab. Bülachs Cheftrainer Ramon Schaufelberger reagierte, beorderte Goalie Joël Messerli früh aus seinem Kasten (52.). Prompt brachte Remo Ottiger, nach nur sechs Sekunden mit einem Feldspieler mehr auf dem Eis, die Eisbären nochmal heran. Danach kehrte Messerli ins Tor zurück – und kassierte 80 Sekunden später das Gegentor zum 3:6. Bald darauf verliess er wieder seinen Kasten und musste rund zweieinhalb Minuten später mitansehen, wie Lyss’ Ashton Stockie mit seinem Treffer ins leere Tor zum 3:7-Endstand für die Entscheidung sorgte.

Zu ihrer nächsten Partie treten die Bülacher wieder zu Hause an: am Mittwoch um 20 Uhr gegen Dübendorf. Klappt es im dritten Anlauf ausgerechnet im Derby gegen die hoch eingestuften Glatttaler, die in der Tabelle durch einen 4:3-Erfolg über Martigny an den Eisbären vorbeizogen, mit den ersten Punkten auf dem Hirslen-Eis?

