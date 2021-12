Probefahrt – Die elegante Variante Als Gran Coupé spielt der 4er von BMW seine Qualitäten voll aus und sieht erst noch besser aus als die zweitürige Version. Dave Schneider

Der 4er ist als Gran Coupé komfortabler und praktischer – und dabei nicht einmal teurer als der Zweitürer. BMW Die Variante 420d xDrive ist nicht sportlich, dafür aber recht sparsam und sehr angenehm zu fahren. BMW Die Sitze sind bequem und bieten guten Seitenhalt, die Ergonomie im Cockpit ist tipptopp. BMW 1 / 3

Viertürige Coupés – über diese Karosserieform-Bezeichnung kann man streiten, wo man doch eigentlich von einer Fliesshecklimousine sprechen müsste. Klar ist aber, dass diese viertürigen Coupés in Mode sind und dass BMW massgebend zum aktuellen Erfolg dieser Modelle beigetragen hat. Bei den Bayern heissen sie Gran Coupé, was einerseits für «gross» steht und andererseits an Gran Turismo angelehnt ist, dem Begriff für komfortable, gut motorisierte Sportwagen.

Auch von der neuesten Generation des 4ers gibt es wieder ein Gran Coupé. Diese optisch lang gezogene Variante ist nicht nur komfortabler und praktischer als der Zweitürer, sie ist auch deutlich eleganter. Zwar ist der Viertürer nur 15 Millimeter länger als das zweitürige Coupé, das reicht aber aus für einen deutlich bequemeren Zugang zum Fond sowie für einen Gepäckraum mit 470 Litern, der sich durch Umklappen der Sitze auf 1290 Liter erweitern lässt. Damit ist das Gran Coupé durchaus alltagstauglich.

Ein Genuss

Ideal ist das Modell für die grosse Fahrt, wie es die Namensgebung schon suggeriert. Der 4er rollt komfortabel ab, lenkt sehr direkt und wunderbar präzise ein und lässt sich wie auf Schienen durch die Kurven fahren – die für BMW typische Fahrfreude kommt in diesem Modell voll zur Geltung. Jede Ausfahrt mit ihm ist ein Genuss, und dank guten Platzverhältnissen im Fond darf auch die (Klein-)Familie ruhig dabei sein. Die Sitze sind bequem und bieten guten Seitenhalt, die Ergonomie im Cockpit ist tipptopp, die Ausstattung inklusive einer guten Soundanlage und eines einfach bedienbaren Infotainmentsystems lässt kaum Wünsche offen, sofern man bei der Konfiguration nicht knauserig war und die entsprechenden Häkchen in der Optionenliste gesetzt hat.

Wir fuhren den 420d xDrive, also mit 2-Liter-Dieselmotor und Allradantrieb; keine sportliche Variante zwar, dafür recht sparsam und sehr angenehm zu fahren. Rund 5,5 Liter verbrauchte der Proband bei vernünftiger Fahrweise, was kein herausragend guter, aber zufriedenstellender Wert ist. Das Drehmoment von 400 Nm steht zwischen 1750 und 2500 Umdrehungen bereit und sorgt so für eine gute Elastizität. In Kombination mit dem kaum wahrnehmbar agierenden Achtgang-Automatikgetriebe ist der 420d xDrive ein souveräner Cruiser, prädestiniert für die Landstrasse, für kurviges Geläuf und auch für lange Strecken auf der Autobahn.

BMW 420d xDrive Gran Coupé Infos einblenden Modell: viertüriges Mittelklasse-Coupé

Masse: Länge 4783 mm, Breite 1852 mm, Höhe 1442 mm, Radstand 2856 mm

Kofferraum: 470 bis 1290 Liter

Motor: 2-Liter-Vierzylinder-Diesel mit 190 PS

Fahrleistungen: von 0 auf 100 km/h in 7,6 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 233 km/h

Verbrauch (WLTP): 5,1 bis 5,7 Liter auf 100 Kilometer

CO 2 -Ausstoss (WLTP): 133 bis 150 Gramm pro Kilometer

Preis: ab 61’200 Franken

Infos: www.bmw.ch

Das Gran Coupé ist eleganter, komfortabler und praktischer als die zweitürige Version des 4ers, und da der Viertürer tatsächlich zum gleichen Preis angeboten wird, sollte beim Kauf der Entscheid eigentlich auf dieses Modell fallen. Trotzdem bevorzugen viele die zweitürige Variante, weil sie optisch etwas sportlicher wirkt. Doch in welcher Karosserieform auch immer: Der 4er ist auf jeden Fall ein grossartiges Auto und eine unbedingte Empfehlung – sofern man sich denn mit dem übergrossen Hasenzahn-Kühlergrill an der Front anfreunden kann. Und wer lieber rein elektrisch fahren will, muss nicht auf das viertürige Coupé verzichten, sondern findet im i4 (ab 69’900 Franken) eine entsprechende Alternative.

