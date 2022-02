Leitartikel zur Teilabschaffung der Stempelsteuer - Die Emissionsabgabe gehört abgeschafft – aber nicht jetzt

Die Emissionsabgabe ist in vielerlei Hinsicht ein Unding. Sie ist uralt, sie hat ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis, sie besteuert zu einem an sich falschen Zeitpunkt, dann nämlich, wenn ein Unternehmen investiert.

Zudem bringt sie im Vergleich nicht viel ein. Denn bei der Abstimmung am 13. Februar über die Teilabschaffung der Stempelsteuer geht es um vergleichsweise wenig Geld – im Verhältnis zum gesamten Budget des Bundes. 240 Millionen Franken brachte die Emissionsabgabe in den letzten zehn Jahren dem Bund jährlich ein; bei ungefähr 80 Milliarden Franken liegen die gesamten Einnahmen des Bundes pro Jahr. Verschwindend gering der Anteil also, und eine Summe, die wir uns auch in Krisenzeiten leisten können.

Doch das ist nicht das Problem. Die entscheidende Frage ist: Wollen wir uns das leisten?

Bundesrat Ueli Maurer nannte die Abschaffung ein Signal. Also quasi eine symbolische Geste an die Wirtschaft, dass man in der Schweiz gut für sie schaut, auch wenn sich rundherum der internationale Wettbewerb um Standortattraktivität für Firmen verschärft. Als Stichwort ist hier die OECD-Mindeststeuer zu nennen, welche dem Steuerwettbewerb Einhalt gebieten soll.

Doch als Symbol taugt der Abschied von der Emissionsabgabe nicht. Zumindest nicht so, wie es der Bundesrat gerne hätte. In Zeiten, in denen wir uns mit dem Abbau von Corona-Schulden befassen müssen und wollen, ist es vielmehr ein fragwürdiges Zeichen an die Bevölkerung, auf diese 240 Millionen Franken pro Jahr zu verzichten.

Kommt hinzu: Die Steuer betrifft nur ganz wenige Firmen, und die Betroffenen sind in der Regel nicht sonderlich stark belastet. Klar kommt die zusätzliche Last für die Firmen zu einem ungünstigen Zeitpunkt, dann, wenn die Unternehmen Eigenkapital bilden. Aber sie ist klein genug, dass sie für die allermeisten Unternehmen zwar lästig ist, aber nicht zum Problem wird. So wie viele Steuern, die Privatpersonen zahlen müssen.