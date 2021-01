Referendum Covid-Gesetz – Aus der Pandemie wächst eine neue politische Kraft (und sie ist überraschend stark) Die «Freunde der Verfassung», eine bunte Mischung von Gegnern der Corona-Politik, sammeln in Rekordzeit Unterschriften für das Referendum gegen das Covid-Gesetz – und retten nebenbei das Referendum gegen das neue Terror-Gesetz. Für die etablierte Politik birgt das eine heikle Frage: Soll man mit denen zusammenarbeiten? Philipp Loser

Sie kamen aus dem politischen Nichts und haben sich in kürzester Zeit zu einer referendumsfähigen Kraft entwickelt. Sandro Meier, Markus Häni und Michael Bubendorf (v.l.) sind Vorstandsmitglieder bei den «Freunden der Verfassung». Foto: Adrian Moser

Das Haus ist eine alte Patriziervilla, charmant heruntergekommen. Betonierte Säulen vor dem Entrée, bunte Glasfenstertüren, Klinkersteinboden in der Küche, altes Fischgrätparkett. Zum Zungenschnalzen!

Stünde dieses Haus in einem anderen Teil der Schweiz, im Kreis 6 in Zürich beispielsweise, oder im Gellert-Quartier in Basel, es wäre der Sitz einer teuren Anwaltskanzlei oder eines hippen Start-ups mit zu viel Anschubfinanzierung (Internet halt).

Doch die Villa steht woanders. Aus dem Fenster im Untergeschoss sieht man einen halb leeren Parkplatz, den roten Lichtschein einer Grossistenfiliale und den nicht sehr eindrücklichen Bahnhof eines Ortes irgendwo im Mittelland. «Günstiger Wohnraum», sagt Sandro Meier, als er die Tür mit den bunten Glasfenstern aufdrückt und in die Kampagnenzentrale der «Freunde der Verfassung» führt.

In der Zentrale

In diesem Haus ist in den vergangenen Monaten gänzlich unbemerkt von der Öffentlichkeit eine neue politische Kraft entstanden. Sandro Meier, 37 Jahre alt, studierter Ökonom, ist Kampagnenleiter der Verfassungsfreunde, und er führt mit einem gewissen Stolz durch die Zentrale.

Im Grunde ist es eine Villa voller Papier. So viel Papier. Am Boden des Sitzungszimmers ist es in Stapeln verteilt, es ist in blauen Ikea-Säcken gesammelt. «Das ist der Posteingang der vergangenen vier Tage, ich schätze 10’000 Unterschriften», sagt Meier – es liegt auf Tischen im rückwärtigen Bereich, wo zwei Freiwillige Unterschriftenbögen sortieren, und in der ehemaligen Stube der Villa, der Zentrale innerhalb der Zentrale. Die Karteikästen hier drin haben sie selber gezimmert, sechs Stück stehen im Raum. Sie beinhalten ein Register aller 2202 Gemeinden der Schweiz. Um Unterschriftenbögen beglaubigen zu lassen, müssen sie der jeweiligen Gemeinde geschickt werden. Politische Arbeit in der Schweiz besteht zu einem grossen Teil aus Sortieren von Papier.

2202 Gemeinden – abgelegt in selber gezimmerten Karteikästen. Blick in die Zentrale der «Freunde der Verfassung». Foto: Adrian Moser

Das ist der zweite Arbeitsschritt. Der erste findet auf der Strasse statt. «Grüezi, würden Sie vielleicht unser Referendum unterschreiben?»

Unterschriften gesammelt, als wäre es nichts

Seit dem Ausbruch der Pandemie ist es viel schwieriger geworden, Unterschriften für oder gegen ein politisches Projekt zu sammeln. Corona fordert viele Opfer, die direkte Demokratie gehört dazu.

Und ausgerechnet jetzt kommt diese neue Gruppe, im Sommer erst wurde sie gegründet, und sammelt Tausende von Unterschriften, als wäre es nichts. Am Dienstag reichten die Verfassungsfreunde das Referendum gegen das Covid-Gesetz mit gut 85’000 Unterschriften ein, am Donnerstag bringen sie der Bundeskanzlei rund 30’000 Unterschriften gegen das neue Terror-Gesetz vorbei.

Wie geht das?

Am Tisch in jenem Raum, wo es noch am wenigsten Papier hat, sitzen jetzt drei Vorstandsmitglieder der «Freunde der Verfassung». Sandro Meier macht das Sekretariat. Seine rechte Hand heisst Markus Häni, Michael Bubendorf kümmert sich um die Website und schreibt Texte für den Verein.

Häni, 56 Jahre alt, ist Kantonsschullehrer für Latein. Er hat schon gegen das AKW in Kaiseraugst demonstriert, war danach politisch nicht wirklich aktiv und wurde durch Corona repolitisiert. Die Pandemie-Politik des Bundesrats empört ihn.

«Unser kleinster gemeinsamer Nenner ist einfach: Wir glauben an die Mündigkeit des Menschen.» Michael Bubendorf, Vorstandsmitglied «Freunde der Verfassung»

Bubendorf, 38 Jahre alt, ist Unternehmer in der Hochseeschifffahrt und glaubt schon lange nicht mehr an die etablierte Politik. Auch er empört sich ob der offiziellen Corona-Politik des Bundesrats und hat das schon an verschiedener Stelle kundgetan. In einem Text für das Online-Magazin «Rubikon», auf dem auch Verschwörungstheorien verbreitet werden, beschrieb Bubendorf im Frühling des vergangenen Jahres, das «unglaublich befreiende Gefühl», als er seinen Protest zum ersten Mal auf die Strasse trug.

Die drei Männer sind typisch für den Verein. Sie kommen von abseits des etablierten politischen Betriebs, fühlen sich von der Mehrheit der Politiker nicht vertreten und wurden darum aktiv. Kennengelernt haben sie sich im Umfeld der Corona-Demonstrationen. 30 Leute waren es, die im Sommer die «Freunde der Verfassung» gründeten, unter ihnen auch Christoph Pfluger, Herausgeber des Magazins «Zeitpunkt». Heute hat der Verein über 2000 Mitglieder. «Unser kleinster gemeinsamer Nenner ist einfach: Wir glauben an die Mündigkeit des Menschen», sagt Bubendorf. Die Mitglieder des Vereins hätten einen unbändigen Drang, etwas zu unternehmen, ihre Bereitschaft sei gewaltig. «Das Referendum gibt uns die Möglichkeit, aus der Ohnmacht auszubrechen», sagt Markus Häni.

Zwei Gesetze, ein Gedanke

So empfinden es die drei und ihre vielen Mitglieder – als eine ohnmächtige Situation. Kritik an der offiziellen Corona-Politik falle ausserhalb des akzeptierten Meinungskorridors, glaubt Bubendorf. Mit dem Referendum zum Covid-Gesetz will der Verein nun ein Zeichen setzen. Dem Bundesrat zu verstehen geben, dass es der Souverän nicht goutiere, wenn er einfach «durchregiere».

Die Kraft, die dabei entstanden ist, nützt der Verein, um die politische Einflussnahme auszudehnen. In der Adventszeit, als der grosse Teil der Unterschriften gegen das Covid-Gesetz schon beisammen war, entschied der Vorstand, nun auch das Referendum gegen das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) zu unterstützen. «Die beiden Gesetze sind sich sehr ähnlich. Der Staat geht gegen Bedrohungen vor, indem er die Freiheit der Bürger einschränkt. Natürlich springen wir da drauf», sagt Bubendorf.

Ursprünglich hatten verschiedene Jungparteien aus dem linken Spektrum das Referendum ergriffen und sich dabei hoffnungslos verrannt. Vor Weihnachten glaubte niemand mehr ernsthaft daran, dass genügend Unterschriften zusammenkommen würden. Bis die «Freunde der Verfassung» eingriffen.

Eine ambivalente Situation

«Mit der aktuellen Pandemie-Situation wäre es ohne diese Unterschriften sehr knapp geworden», sagt Julia Küng, Co-Präsidentin der Jungen Grünen. Es sei eine schwierige Situation für die Jungen Grünen, sagt Küng offen. «Wir sind froh, dass es noch geklappt hat mit dem Referendum. Doch wir distanzieren uns klar von den ‹Freunden der Verfassung› und werden im Abstimmungskampf nicht mit ihnen zusammenarbeiten.»

Diese Ambivalenz ist auch bei Ronja Jansen zu spüren, der Juso-Präsidentin. Die politischen Differenzen zu den Verfassungsfreunden seien gross, eine enge Zusammenarbeit ausgeschlossen. «Wir finden es schwierig, mit einer Organisation zusammenzuarbeiten, die das Virus so verharmlost.»

Es ist eine klassische politische Frage: Heiligt der Zweck die Mittel? In jedem Fall? Oder nur ausnahmsweise? Die Jungparteien haben sich für einen pragmatischen Weg entschieden – sie nehmen die Unterschriften gern, beschränken die Kontakte aber auf ein Minimum und werden parallele Abstimmungskämpfe führen. Beide Komitees werden ihre Unterschriften gegen das Terrorgesetz am Donnerstag einreichen, aber nicht gemeinsam. «Wir haben uns abgesprochen und möchten sie bewusst getrennt einreichen», sagt Julia Küng.

Ein Arm der Corona-kritischen Bewegung

Bei den «Freunden der Verfassung» nimmt man die Berührungsängste zur Kenntnis und legt sie zum eigenen Vorteil aus. «In der Politik gibt es unheilige Allianzen nach rechts oder nach links», sagt Sandro Meier. «Das zeigt, wem es um die Sache geht.»

Abgesehen davon leugne man die Existenz des Virus nicht. «Covid-19 ist eine Krankheit, die bis zum Tod führen kann», sagt Bubendorf. «Wir sind ein Arm der Corona-kritischen Bewegung», ergänzt Sandro Meier, «aber unser Aufhänger sind der Rechtsstaat und die direkte Demokratie.» Bei weitem nicht jeder an einer Corona-Demo sei automatisch ein Mitglied der «Freunde der Verfassung».

Umgekehrt ist es aber sicher so, dass sehr viele Unterschriften für beide Referenden aus Kreisen stammen, die nicht nur skeptisch gegenüber den Corona-Massnahmen, sondern auch skeptisch gegenüber der Krankheit an sich sind.

«Hier ist eine referendumsfähige Kraft entstanden, die für die nächsten paar Jahre nicht mehr weggehen wird.» Claudio Kuster

Claudio Kuster, einer der intimsten Kenner der direktdemokratischen Instrumente, ist erstaunt darüber, wie gut es den Freunden der Verfassung gelungen ist, die Wut und den Frust vieler Leute in das Sammeln von Unterschriften zu kanalisieren. Allerdings komme das nicht zum ersten Mal vor. «Es gab in der Vergangenheit immer wieder mal erfolgreiche Referenden von esoterikaffinen Gruppen.» Kuster denkt etwa an das Referendum gegen den biometrischen Pass, das Tierseuchen- oder das Epidemiengesetz. «Wenn es um das Verhältnis zwischen Staat und Bürger, um Grundrechtseinschränkungen oder die persönliche Unversehrtheit geht, sind solche Gruppen oft erfolgreich.»

Und ist die Struktur erst einmal erfolgreich aufgebaut, habe das auch längerfristiges Potenzial. «Hier ist eine referendumsfähige Kraft entstanden, die für die nächsten paar Jahre nicht mehr weggehen wird.» Auch Kuster spürt eine gewisse Ambivalenz in sich. Als Demokrat freue es ihn, wenn die Menschen auch im Corona-Jahr 2021 über etwas debattieren und abstimmen können. «Gleichzeitig legitimiert man diese Leute mit jeder Unterschrift und verschafft ihnen eine Öffentlichkeit.»

Wohin die neue Kraft der «Freunde der Verfassung» als Nächstes gelenkt werden soll, sei offen, sagen die drei Männer am Sitzungstisch in der Villa irgendwo im Mittelland. Dass die neue Kraft sich irgendwo Bahn brechen wird – damit sollte man allerdings rechnen.