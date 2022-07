Clif-Bar-Gründer Gary Erickson: Der auffällige Unternehmer – Die Energieriegel aus Mutters Küche haben ihn zum Milliardär gemacht Gary Erickson fand die ersten Energieriegel schlicht ungeniessbar. Mit seiner Firma Clif Bar hat er die Snackindustrie revolutioniert – das bekommen auch seine Mitarbeiter zu spüren. Christian Brüngger

Gary Erickson und seine Frau Kit Crawford an der Kletterwand der Firma (Aufnahme von 2010). Foto: Paul Chinn (Getty Images)

Gary Erickson sagt, dass ihm seine Angestellten am Herzen liegen. Das wirkt sich so aus: Alle sieben Jahre gibts ein bezahltes Sabbatical von sechs bis acht Wochen. Wer Kinder hat, kann sie in der eigenen Krippe mitunter gratis betreuen lassen. 150 Minuten Sport sind pro Woche während der bezahlten Arbeitszeit möglich – gern im eigenen Kletterpark oder via die internen Fitnesskurse.