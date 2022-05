Abdankungsfeier von Jacky Donatz – «Die Engel haben jetzt den besten Küchenchef» Angehörige und die Gastroszene haben im Zürcher Fraumünster Abschied von Spitzenkoch Jacky Donatz genommen. Ex-Fifa-Präsident Sepp Blatter suchte in seiner Rede die Gründe für den Tod seines Freundes. Tim Wirth Urs Jaudas (Fotos)

Im Fraumünster fand am Dienstag die Abdankungsfeier für Jacky Donatz statt. Foto: Urs Jaudas

Vor dem Fraumünster dominierte am Dienstagmittag die Farbe Weiss. Viele Sterneköche in ihren Kochschürzen warteten, um von ihrem Kollegen Jacky Donatz Abschied zu nehmen. Der bekannte Gastgeber, der jahrelang im Zürcher Sonnenberg gekocht hatte und für seine Kalbskoteletts bekannt war, war am Ostermontag im Universitätsspital Zürich im Alter von 70 Jahren verstorben.