Zeitreise – Die Entführung endet 1977 am Flughafen Zürich Dank einem Trick konnten Passagiere und Besatzung einer Iberia-Maschine nach einer zweitägigen Odyssee aus der Gewalt eines Entführers befreit werden. Daniela Schenker

Noch sind Passagiere und Besatzung der «Asturias» als Geiseln im Flugzeug gefangen. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Hinter diesem auf den ersten Blick unspektakulären Bild verbirgt sich ein Drama, an das sich die betroffenen Menschen auch nach 44 Jahren noch erinnern. Am 12. März 1977, kurz nach 15 Uhr, bestiegen 38 Passagiere und Besatzungsmitglieder in Barcelona die Boeing 727 Asturias der spanischen Fluggesellschaft Iberia, um – wie sie dachten – wenig später in Palma de Mallorca zu landen.

Doch ein Mann an Bord hatte andere Pläne. Kurz nach dem Start zwang er den Kapitän mit Pistole und Gewehr, erst Algier und dann das an der Elfenbeinküste gelegene Abidjan anzusteuern. Die Waffen hatte er zuvor mit Klebeband am Bein festgebunden.