Mamablog: Weihnachtsbräuche – Die Entzauberung des Samichlauses Und wie sich die Kinder unserer Autorin den Chlaus zurückerobert haben. Sabine Sommer

Sieht doch ziemlich echt aus…: Kinder starren vorfreudig nervös einen Weihnachtsmann an. Foto: Monika Flückiger (Keystone)

Jährlich gibt es in unserem Quartier jenen wunderschönen Anlass, bei dem wir alle bei Feuer, Punsch und Glühwein auf Chlaus, Schmutzli und Esel warten, während in den Kinderaugen eine Mischung aus Nervosität und Vorfreude aufblitzt, die nur ein Chlaus im Anmarsch hervorrufen kann. Als diese lieb gewordene Zusammenkunft letztes Jahr aus bekannten Gründen ausfiel, war ich erst mal etwas wehmütig gestimmt. Bis ich erkannte, dass dies doch DIE Gelegenheit ist, endlich einen ganz persönlichen Chlaus in unserer Familie

zu empfangen.

Kennen unsere Kinder doch nur jenen Herrn Nikolaus, der ihre Namen von einer langen Liste mit Kindernamen liest. Bislang hat noch nie einer an unserer Haustüre geklingelt und - HO! HO! HO! – erzählt, dass der Esel leider krank ist und darum nicht mitkommen konnte. Ist doch noch nie einer in unserer guten Stube aufs Sofa gesunken, um in einem goldenen Buch nachzulesen, was aus der Kinderwelt bis zu ihm in den dunklen, tiefen Wald gedrungen ist. Hat doch noch nie ein Chlaus in unseren Räumen tief schnaufend gelauscht, wie die Zwerge verlegen jenes «Saminigginäggi» vortragen, welches schon ihre Grossmutter zum Besten gegeben hat.