Europameister und WM-Zweite - Die erfolgreichste Fussball-Nationalmannschaft der Schweiz

Beachsoccer-WM Moskau – Die erfolgreichste Fussball-Nationalmannschaft der Schweiz Sie waren Europameister und WM-Zweite: die Beachsoccer-Nationalspieler. Seit über 350 Partien ist Dejan Stankovic mit dabei – als Captain und Ziehvater der neuen Generation. Jörg Greb

Der Captain, der schon so viel erlebt hat: Dejan Stankovic. Foto: Alex Grimm (Getty Images)

Keine Mannschaft des Schweizerischen Fussball-Verbandes war je erfolgreicher als das Beachsoccer-Nationalteam. In den letzten 20 Jahren gab es immer wieder Erfolge, Triumphe und Pokale. Und an Moskau, wo die diesjährige WM stattfindet, sind ganz besondere Erinnerungen geknüpft: 2005 wurden die Schweizer dort Europameister und läuteten damit eine Erfolgsserie ein. Vier Jahre später wurden sie WM-Zweite. 2012 gewannen sie die Euro Beach Soccer League.

Kein Name steht mehr für die Schweizer Beachsoccer-Equipe als Dejan Stankovic. Seit 2004 ist der nun 36-Jährige aus Neuenhof dabei. Schmunzelnd sagt er dazu: «Ich hatte das Glück, weitgehend verletzungsfrei zu bleiben.» Mehr Gewicht in der Aussenwahrnehmung bekommen allerdings zwei Auszeichnungen: 2009 wurde er an der Weltmeisterschaft Torschützenkönig – und wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt.

Die Herkulesaufgabe gleich zu Beginn Infos einblenden Mit einem 14-Mann-Kader und Betreuerteam flog die Schweizer Mannschaft am Montag in die russische Metropole. Am Donnerstag, 18.25 Uhr, steht gleich zum Turnierbeginn eine Herkulesaufgabe an: Brasilien, der Rekordweltmeister, steht den Schweizern gegenüber. Nach einer intensiven Vorbereitung sagt Captain Dejan Stankovic: «Wir haben eine Hammergruppe erwischt, aber wir glauben an unsere Möglichkeiten, und wir geben unseres Bestes.» Spiel für Spiel solls gehen, immer mit dem Fokus, dem Optimum nahezukommen. Und vermeiden will der Routinier eines: Druck. «Wir müssen nicht, wir dürfen», sagt er. Das Team baut auf Freude und Leidenschaft. Entscheidend für die anvisierte Viertelfinalqualifikation dürften die beiden Partien gegen Weissrussland (Sonntag, 14.25 Uhr) und gegen El Salvador (Dienstag, 14.25 Uhr) werden. Die beiden Bestplatzierten der Gruppe qualifizieren sich für die K.-o.-Phase. Alle Partien werden von SRF übertragen. (jgg)

Denkt Stankovic ans EM-Gold-Turnier vor 16 Jahren zurück, steigen in ihm noch immer Emotionen hoch. «Ich war neu, war hungrig, giftig und sorgte für Furore.» Präsent sind ihm die Bilder und Szenen noch immer. Vor allem die des Finals: «Es war Dezember, wir spielten indoor in der grossartigen Luschniki-Halle. Vor 5000 Zuschauern. Gegen Russland, das Heimteam, den Favoriten. Und wir gewannen 4:3.» Für den damals 20-Jährigen ein Riesenerlebnis – ein Riesenerfolg. Und eine Inspiration: «Das Ganze zeigte mir Perspektiven und sorgte für eine Entscheidung.»

Ein Schlüsselerlebnis: An der WM 2009 wurde Stankovic zum besten Spieler des Turniers gewählt. Foto: Marwan Naamani (AFP)

Stankovic begrub seine Ambitionen als Rasenfussballer und setzte fortan einzig auf die Karte Beachsoccer. «Das war ein wichtiger und ein richtiger Schritt», sagt er mit der Sicht auf die anderthalb Jahrzehnte. Ein Weltstar wurde er nicht. Geld verdiente er kaum dabei.

Sein Beruf war immer das Wichtigste. Heute ist er Projektleiter in einem Fensterbetrieb. Beachsoccer blieb eine Freizeitbeschäftigung. Vier bis fünf Abende gingen und gehen drauf. Wochenenden, Ferien – bis heute, auch als Familienvater mit zwei Kindern (10- und 2-jährig).

Er spricht nun fünf Sprachen

Aber das Sportlerleben behielt seinen Reiz. Es hat für einzigartige Erfahrungen gesorgt und zu Erlebnissen geführt, die er «im herkömmlichen Fussball nie hätte machen können». Mit viel Sinn für die Realität sagt er: «Ich war ein guter Challenge-League-Spieler, hätte mich wohl auch in der Super League etabliert, aber mehr wäre kaum dringelegen.» Beachsoccer ermöglichte ihm mehr. Und mit einem Lächeln sagt er: «Dank meinem Sport und den Auslandeinsätzen spreche ich fünf Sprachen fliessend.» Russisch lernte er bei seinem Engagement bei Lokomotive Moskau. Dazu kommen Deutsch, Italienisch, Serbisch und Englisch. Er zählt sie sichtlich stolz auf.

Im Nationalteam kam es nach den frühen Zehnerjahren zu einem Umbruch. Langjährige Leistungsträger traten zurück, junge Spieler mussten die Verantwortung übernehmen. Und die Erfolge wurden seltener. Doch Stankovic blieb. «Unser Erfolgsrezept bis dahin hiess Kontinuität und Erfahrung», sagt Stankovic. Und so musste er zusehen, wie sich das Team die Automatismen und das Selbstvertrauen trotz viel Talent wieder erarbeiten musste.

Das Schweizer Nationalteam (hier bei einem Länderspiel im August 2020) musste nach dem Umbruch die Automatismen erst wieder erlernen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Wie weit die Mannschaft derzeit ist, will und kann er nicht umfassend beurteilen. Was er aber sagt, zielt in eine andere Richtung: «Mit meinen über 350 Länderspielen sehe ich mich als Ziehvater der neuen Generation. Vorangehen, Vorbild sein, das ist meine Aufgabe.» Einfügen ins Ganze will er sich – und das mit der Überzeugung, dass «wir alles haben in unserem Team: Charakterköpfe, Läufer, Kämpfer, Goalgetter». Den Schlüssel zum Erfolg sieht er darin, dass jeder umsetzt, was er kann und was von ihm verlangt wird. Immer im Augenblick, von Spiel zu Spiel.

