Embrach: Klares Ja zur teilrevidierten Gemeindeordnung

In Embrach haben die Stimmberechtigten die Teilrevision der Gemeindeordnung mit mehr als 90 Prozent Ja-Anteil angenommen. 1668 Ja- standen am Ende 157 Nein-Voten gegenüber. Das ergibt 91,4 Prozent Zustimmung. Die Stimmbeteiligung lag bei 32,8 Prozent. Mit der Teilrevision der Gemeindeordnung werden die Aufgaben der Wasserversorgung an die Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach übertragen. Damit wird die laut Einschätzung der Gemeinde «dringend notwendige rechtliche Grundlage» für die offizielle Übertragung der Aufgaben an die Waserversorgungsgenossenschaft geschafft. An der Gemeindeversammlung vom 27. Juni muss nun noch das Waserversorgungsreglement genehmigt werden. Die neue Verordnung und die Reglemente sollen dann am 1. Januar 2023 in Kraft treten.