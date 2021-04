Galizia-Mord in Malta – Die ermordete Journalistin und ihre Spur nach China Vor ihrer Ermordung recherchierte Daphne Caruana Galizia zu Korruption in höchsten Regierungskreisen. Eine Spur führt nach China. Christoph Giesen, Shanghai und Hannes Munzinger

Der Geschäftsmann Yorgen Fenech ist als einer der mutmasslichen Auftraggeber des Mordkomplotts angeklagt: Durchsuchung seiner Yacht im November 2019 in Malta. Foto: (AP/Keystone)

Es ist ein Puzzle, das sich allmählich zusammenfügt, Teil für Teil. Es zeigt das schmutzige Gemälde eines verrohten Staates, in dem Korruption bis in die höchsten Regierungsämter verbreitet war und in dem man selbst vor Mord nicht zurückschreckte. Das Land heisst Malta und ist Mitglied der Europäischen Union.

Im Oktober 2017 zerfetzte eine Bombe das Auto der Journalistin Daphne Caruana Galizia, sie hatte damit begonnen, über den Filz in ihrem Land zu berichten. Anfang 2016 hatte sie enthüllt, dass Stabschef Keith Schembri und der damalige Energieminister Briefkastenfirmen in Panama besassen. Der Verdacht, dass Schmiergeld an Regierungsmitglieder gezahlt werden sollte, beschäftigte Malta über Monate und führte 2017 sogar zu vorgezogenen Neuwahlen.