Charlène von Monaco – Die erschöpfte Prinzessin Seit Monaten wird über den Gesundheitszustand der monegassischen Prinzessin und ehemaligen Spitzenschwimmerin spekuliert – nun weilt sie in einer Zürcher Klinik. Das Protokoll eines Anti-Märchens. Lisa Füllemann

Soll zurzeit wegen «Erschöpfung» in einer Zürcher Klinik therapiert werden: Fürstin Charlène von Monaco. Bild: Eric Gaillard (EPA)

Der Nationalfeiertag von Monaco am 19. November ist normalerweise ein freudiger Tag. Dieses Jahr aber fiel ein langer Schatten darauf: Fürstin Charlènes Schatten, denn sie war nicht dabei. In den letzten Monaten musste sich Strohwitwer Fürst Albert II. wiederholt allein präsentieren, so auch an diesem feierlichen Anlass. Dabei sollten eigentlich auch die Rückkehr seiner Frau sowie der zehnte Hochzeitstag des monegassischen Fürstenpaares gefeiert werden. Nur die sechsjährigen Zwillinge leisteten ihm auf dem Balkon des Fürstenpalasts Gesellschaft – mit selbst gebastelten Plakaten mit der Aufschrift «Wir vermissen dich, Mami».